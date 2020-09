El alerta de los enfermeros de la provincia a la población: "No es joda"

“Hoy tenemos que decirles que no hay más enfermeros en la provincia, sin y con experiencia en cuidados críticos e intensivos. Pronto no habrá quién te cuide dentro de los hospitales”, aseguraron desde el Sindicato de Enfermeros de la provincia.

La situación que parecía estar lejos de ser una realidad ha llegado a Neuquén. Sumado a la gran cantidad de casos que se han incrementado en las últimas semanas, los enfermeros y médicos de la provincia han llegado al colapso, ya sea por contagios o por el cansancio de estar trabajando.

https://twitter.com/Comunicpopular_/status/1303020131031937024 "No es joda, no tenemos más enfermeros": comunicado del Sindicato de Enfermería de Neuquén. pic.twitter.com/axeR7BCtFn — Comunicador Popular (@Comunicpopular_) September 7, 2020

El mensaje que bajan desde el Sindicato y el cuerpo de enfermeros y enfermeras de la provincia es claro: “Si pensaste que esto era una joda y no respetaste todas las indicaciones antes ¡hoy te decimos que no es joda!”, aseguraron y explicaron el enojo. “ No es joda llorar porque no te puedo cuidar como lo hacia antes, no es jode tener que sortear para saber de quién será la próxima cama libre, no es joda ver caer compañeros”.

El lamento de los especialistas no solo viene de la delicada situación, sino también de ver que las medidas de prevención no son respetadas por la población en general. Es por eso que aclaran la intención de la solicitud: “Te pedimos que te cuides, que nos cuidemos porque esta enfermedad nos está afectando a todos sin distinción de credo, raza, nacionalidad, edad o condición social”.

“Nosotros estaremos siempre allí, todo el tiempo que precisen estaremos. En los días de esperanza y en las noches de dolor. Sentirás nuestras manos cálidas, te cuidaremos en soledad, tristeza y emoción”, concluyó el comunicado.