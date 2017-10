El arquero de Cipo les dio una gran mano a nuestros seguidores

El lunes hubo menos sorteos de lo habitual por el feriado. Esto no privó a Alasia de embocarla enseguida con el primero de sus datos. Sí, ya en La Primera de Provincia, en el arranque de la semana, salió el 8907. ¡Golazo de entrada!

Pero la cosecha no se detendría allí. Faltaba un inolvidable “jueves santo” para el arquerazo del Capataz. Es que esa jornada no sólo actuó en la agónica y festejada victoria por 2 a 1 ante Madryn en La Visera, sino que también “metió dos”, en este caso aciertos en la quiniela. La pegó todo el día ya que el 07 apareció al tope del marcador en La Primera de Provincia (9107) y repitió en Nocturna de Ciudad (ex Nacional, con el 4807).

De esta manera, Alasia le puso buena onda, y si bien lo suyo es el fútbol, les dio una gran mano a los quinieleros de la región con sus eficientes pronósticos. ¡Gracias totales!

No es el primero

Ya hubo varios casos de famosos que brillaron en esta página. La conocida Pamela David fue una de ellas, también el ex delantero de la selección Turco García supo hacer gala de una asombrosa efectividad. Ellos se enganchan con la iniciativa y los lectores lo disfrutan y agradecen. Esta semana será el turno de otra figura del fútbol regional, Lalo Porra, que acaba de llegar al gol número 100 con la camiseta de Independiente. ¡Nosotros 100-pre acertamos de la mano de los famosos!.

River, favorito en las apuestas

Se viene el esperado duelo de semifinales de la Libertadores entre River y Lanús y el Millo es gran candidato para el partido de mañana que abrirá la serie en el Monumental. Al menos, en las apuestas. Paga menos de 2 pesos, alrededor de 1,85, contra los más de 4 que abona Lanús (casi 4,20) en las principales casas.