El artista que le puso color al hospital del Duam

"Cuando me llamaron del Ministerio de Salud, me dijeron que querían ‘humanizarlo’ al lugar, ya que allí iban a estar pacientes que no necesitaban tratamientos intensivos y que debían ser aislados para no expedir el virus", explicó Villalba a LM Neuquén.

El artista estudió el lugar y comenzó a imaginarse con qué colores y figuras podía trabajar. "Recorrí el lugar y, la verdad, es inmenso. Me imaginé también las camas, con personas en ellas y en la difícil situación que era para ellas estar ahí. Se me ocurrieron imágenes que pudieran acompañarlas, que cuando estuvieran acostadas y miraran para un costado se encontraran con ellas y sintieran una compañía, una contención", describió.

Se me ocurrieron imágenes que pudieran acompañar a las personas internadas allí y que cuando estuvieran acostadas y miraran para un costado sintieran una contención

Durante más de cuatro horas el artistas desplegó todo su talento y su creatividad, que también pueden disfrutarse en cuadros, murales y esculturas en espacios públicos de esta ciudad y la provincia.

Comentó que utilizó una paleta de verde y turquesa, uno de los colores que lo caracteriza porque, según dice, le recuerda a los paisajes de su infancia vivida entre las ciudades de Cipolletti y Neuquén.

"De a poco me fui soltando mientras pintaba y fue una experiencia buenísima porque fueron apareciendo nuevos personajes acompañados de algunas palabras y mensajes. Para que la persona que tenga que permanecer allí estuviera acompañada de esos personajes, de esos mensajes", explicó el artista, que estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y que también ha sido convocado para hacer intervenciones artísticas en hospitales y centros de salud de la provincia de Neuquén y del país.

En el hospital de campaña del Espacio Duam, Villalba realizó diecisiete murales de diferentes tamaños en los cuales plasmó su particular universo dejando su sello inconfundible, pero sobre todo su sensibilidad y solidaridad en estos tiempos en que el arte también puede contribuir a enfrentar esta pandemia.

No es la primera vez que Martín Villalba pone su sello artístico en un espacio de salud. El año pasado intervino con tres murales las salas de preparto del Centro Obstétrico del hospital Horacio Heller. Allí pueden observarse colores y personajes salidos de los pinceles del artista con leyendas y palabras vinculadas al parto respetado. "Parir es poder", dice una de las leyendas pintadas.

También en 2018 fue convocado para intervenir la Casa Posadas, una residencia que aloja a familiares de personas internados en el Hospital Posadas de Buenos Aires.

El arte solidario y comprometido

