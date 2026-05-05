El celular de Rocío reveló su calvario: los videos que complican al novio detenido por la muerte en La Plata

A cuatro meses del trágico final, la Justicia peritó su celular. La hipótesis de que la joven intentó escapar del departamento por el balcón ante la situación de violencia.

En el mes de enero se conoció la muerte de Rocío Alvarito , una joven de 26 años que cayó de un segundo piso tras una discusión con su pareja. El caso generó gran conmoción en la ciudad de La Plata y su pareja, Marcos Ariel García, permanece detenido desde aquel momento.

Con la investigación en curso de lo ocurrido, la Justicia logró acceder a su celular y encontró los impactantes videos que grabó antes de morir , que complican aún más la situación judicial de García.

Las imágenes revelan que Alvarito sufría violencia por parte de su pareja. " Ahí está el violento, ahí está el violento ", repite la joven mientras lo filma en el departamento que compartían en la calle 47 y Diagonal 76. "Mirá lo que hiciste", decía entre lágrimas, con la voz quebrada y nerviosa. " Mirá cómo me marcó toda" , dice la víctima mientras muestra su brazo en las cámaras.

"Igual que el padre, violento, maltratador, igualito”, dice la joven antes de cortar la filmación. Los videos fueron difundidos por el diario platense El Día, en el que también se lo ve al joven caminando por la casa, hablando por teléfono y recolectando ropa en una bolsa.

Se grabó antes de caer por un balcon en una discusión con su pareja

Este material resulta clave para los investigadores, ya que refuerza la hipótesis de que Rocío atravesaba una situación de violencia de género previa, que estaba retenida y que, en medio de una crisis desesperante, intentó escapar por el balcón, una maniobra que terminó costándole la vida.

El novio contó su versión sobre la caída que provocó la muerte de la joven

Hasta ahora, García había sostenido otra versión. Ante la Justicia negó haber asesinado a su novia y aseguró que ella "se arrojó sola". "Corrí al piso de abajo para atajarla, pero ya había caído", declaró.

"Cuando Rocío se colgó de la baranda del balcón, quise subirla, tomándola de sus brazos, pero no pude y le pedí que aguantara... Había vecinos que se acercaron a la puerta del departamento y les pedí que llamaran a la Policía, a modo de pedido de ayuda", sostuvo el acusado ante la Justicia.

La pareja llevaba alrededor de ocho meses junta y convivía desde hacía dos. El día anterior a la caída, habían peleado y dormido separados dentro del mismo departamento.

cayo balcon La Plata video (1)

Cómo continúa el avance judicial por la muerte de Alvarito

El fiscal Álvaro Grganta afirmó que la joven "intentó huir colgándose del balcón que posee la vivienda, sin que su pareja se lo impidiera ni arbitrara los medios para resguardar la integridad física".

Por ese motivo, buscó imputarlo por abandono de persona seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada, pero en el Juzgado de Garantías N°3 desecharon el primer cargo.

Aún así, la familia de la víctima pide que el expediente sea recaratulado como homicidio agravado por su contexto de violencia de género.

detenido balcon la plata

Por el momento, García permanece detenido en la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato de La Plata. Según trascendió, en las últimas semanas la defensa solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria, pedido que todavía no fue resuelto por el juez de Garantías Pablo Reale.

Previo a tomar alguna decisión, el magistrado ordenó nuevas pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar los rasgos de personalidad del acusado, evaluar si representa un riesgo para terceros y establecer si existe consumo problemático de sustancias u otros elementos relevantes para la investigación.