Saltó de un primer piso para escapar de su pareja: quería matarla con una pala

En un desesperado intento por salvar su vida, una mujer de 38 años se arrojó desde el primer piso de la vivienda donde vive. La víctima escapaba de su pareja , de 36 años, quien fue detenido tras ser acusado de mantenerla retenida y amenazarla de muerte con una pala.

Tras el ataque ocurrido este miércoles, la víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de la ciudad de Mar del Plata, donde el presunto agresor terminó detenido y quedó imputado por tentativa de femicidio .

Según el relato de la víctima, el episodio se produjo en una casa ubicada en calle 6 Bis al 115 , donde era golpeada y amenazada. En ese contexto, decidió saltar desde la planta alta para escapar. La caída le provocó fractura en la pierna derecha , además de cortes en brazos y cuero cabelludo y diversos hematomas, de acuerdo con los primeros reportes médicos del HIGA.

El nivel de violencia denunciado quedó expuesto, además, en que el agresor le cortó el cabello en contra de su voluntad, un dato que fue incorporado a la investigación.

Tras el hecho, fue el propio agresor quien acompañó a la mujer hasta el hospital para que recibiera atención médica. Sin embargo, una vez en el HIGA, se tornó violento, por lo que efectivos policiales procedieron a su aprehensión.

La causa quedó a cargo de la fiscal María Florencia Salas, titular de la UFI N.º 1, quien imputó al hombre por tentativa de femicidio. Con base en el testimonio de la víctima, la fiscalía investiga el caso como un episodio de violencia de género reiterada, ya que los ataques no habrían sido aislados, sino que se habrían extendido durante los últimos meses.

Más de 500 violencia de género en Neuquén durante el 2025

El gobierno neuquino, a través de la dirección provincial de Protección Integral contra las Violencias del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, brindó asistencia en más de 500 situaciones de violencia familiar y/o de género durante 2025.

Las intervenciones se desarrollaron conforme al Protocolo Único de Intervención, establecido por la Ley Provincial N°2785, que clasifica las situaciones según niveles de riesgo. Durante el año pasado se acompañaron aproximadamente 230 situaciones de alto riesgo (código A) y alrededor de 250 situaciones de mediano y bajo riesgo (código B), lo que refleja la magnitud y complejidad de las demandas atendidas.

linea 148 neuquen -VALIDA 1200-

Línea 148

El acceso a la asistencia se dio principalmente a través de la Línea 148, que concentró el 47 por ciento de las derivaciones, seguida por la demanda espontánea presencial y telefónica (35 por ciento) y por derivaciones de otros organismos del Estado, como la Oficina de Violencia del Poder Judicial, el sistema de salud y otras instituciones (15 por ciento), consolidando una red interinstitucional de abordaje.

La política de acompañamiento integral implicó un promedio de 35 intervenciones por cada situación, que incluyeron entrevistas de admisión y seguimiento -presenciales, domiciliarias y telefónicas-, acompañamientos en sedes judiciales y articulaciones con el sistema de salud. Asimismo, en aproximadamente el 20 por ciento de los casos se garantizó el acceso a dispositivos de refugiabilidad y asistencia material y/o alimentaria, y en 55 situaciones se realizó la derivación al Cuerpo de Abogadas, en el marco de la Ley N°3106, para asegurar el patrocinio jurídico gratuito.