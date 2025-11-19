La mejor masa de tarta casera con solo 3 ingredientes: cómo hacerla en pocos pasos y muy rápido

Aquí te contamos cómo hacer una masa de tarta casera en pocos pasos con una receta que contempla sólo 3 ingredientes y sin complicaciones.

En ocasiones, es sabido que el recurso más sencillo termina siendo el de comprar en el supermercado las tapas para pascualina o tarta . Sin embargo, existe una receta para preparar en nuestra casa una masa de tarta que puede resultar más sabrosa y esponjosa. En esta nota, te contamos cómo hacer una masa de tarta casera en pocos pasos con sólo 3 ingredientes y sin complicaciones.

En el sitio especializado Paulina Cocina, se apunta que, entre los tipos de tartas saladas, las posibilidades son innumerables. Desde las tradicionales quiches y tartas de verduras, hasta las tartas de pescado o mariscos, pasando por las tartas estilo galette con masa quebrada y relleno a base de quesos y vegetales. También se pueden encontrar opciones de tartas saludables saladas que incorporan ingredientes como masa integral.

Para preparar una masa de tarta casera , con apenas 3 ingredientes y sin complicaciones, deberemos reunir los siguientes ingredientes:

2 tazas de harina común (0000 o 000).

100 gramos de manteca fría o margarina.

Media taza de agua fría (aproximadamente).

Ingredientes opcionales: una pizca de sal si es para tarta salada, o una cucharada de azúcar si es para tarta dulce.

Luego, podemos seguir esta práctica guía paso a paso a los fines de elaborar nuestra masa de tarta casera:

En un bol grande, colocar la harina. Luego, agregar la manteca fría cortada en cubitos.

Con los dedos o un pisa papas, integrar la manteca con la harina hasta lograr una textura arenosa (tipo migas).

Incorporar el agua fría de a poco (no toda de golpe), mientras se mezcla hasta formar una masa blanda pero no pegajosa.

blanda pero no pegajosa. Amasar solo lo justo para unir los ingredientes. Es importante en este paso no sobre amasar.

Hacer un bollo, cubrirlo con film y llevar a la heladera 20-30 minutos antes de usar.

Estirar con palo de amasar.

Una vez cumplido el último paso, la masa de tarta casera estará lista para usar en tartas dulces o saladas.

En el portal mencionado más arriba, se agrega que la versatilidad de las tartas saladas hace que sean ideales para diversas ocasiones, desde comidas informales con amigos hasta cenas elegantes. Con la variedad de rellenos y tipos de tartas disponibles, los amantes de la cocina pueden explorar una amplia gama de sabores y satisfacer todos los gustos.

tarta espi Las recetas de tartas saladas fáciles son una excelente opción para aquellos que desean preparar deliciosos platillos sin invertir demasiado tiempo en la cocina.

Y se añade que las recetas de tartas saladas fáciles son una excelente opción para aquellos que desean preparar deliciosos platillos sin invertir demasiado tiempo en la cocina. Los rellenos para tartas saladas pueden ser muy sencillos de combinar, incluyendo ingredientes como jamón, queso, espinacas y champiñones. Esto facilita la creación de tartas sabrosas con poco esfuerzo. Una de las opciones más simples es la quiche, que consiste en una mezcla de huevos, crema y queso con el relleno de nuestra elección, todo vertido en una base de masa quebrada.