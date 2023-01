"El compromiso con mi papá es lograr que esta jueza pague"

Garro con su hija.jpeg

Casualidad o destino

Victoria llega a la redacción de LMN y, si bien nos conocemos desde hace siete meses, es la primera vez que estamos frente a frente. A sus jóvenes 26 años, ella carga una historia de vida que nadie quisiera experimentar y que no pudo elegir. Al padre, Víctor Garro, lo asesinaron cuando ella tenía 17 años. Un par de años después fue mamá en soledad y decidió ingresar a la Policía a trabajar, un lugar que hoy, por todo lo transitado en los últimos años, no le recomendaría a nadie.

“La Policía es una institución que todavía no sabe cómo contener y ser un poco más humana con el personal”, resume la joven.

Cuando nos conocimos con Victoria, ambos cursábamos una especialización en perfilación criminal. El grupo tenía un Whatsapp con personas de toda Iberoamérica.

“Vi que había un 299 y supe que eras de acá de la región y te escribí. Ahora pienso que el destino, la vida o mi papá quiso que nos encontráramos para que podamos llegar a esto, porque si nosotros no nos encontrábamos, todo esto seguiría tapado”, resumió la joven.

Lo que me sorprendió de Victoria fue descubrir su elección de ingresar a la Policía pese a la ejecución de su padre en servicio. Fue justamente recapitulando su historia que comencé a averiguar qué era de la vida de los asesinos de Garro.

La Justicia neuquina, hasta ese entonces, había actuado con total eficacia. Tras la detención, los asesinos (Ruiz Herrera y su padre Ruiz Valdebenito) fueron acusados, llevados a juicio y condenados a prisión perpetua.

Pero en ese hurgar, necesario para un periodista, fue que descubrí la trama oculta de la expulsión de Héctor Hernán Ruiz Herrera, que fue publicada el 17 de julio de 2022. A esa altura, el error llevaba un año silenciado y nunca la familia ni el querellante, Gustavo Lucero, habían sido notificados.

Justicia y Policía sabían lo ocurrido y hubo un silencio cómplice. A Ruiz Herrera lo expulsaron del país el 25 de junio de 2021 y el 5 de octubre de 2021, al conmemorar los siete años del crimen de Garro, se realizó el acto y las autoridades policiales no tuvieron la decencia de decirle a la familia lo ocurrido.

“Imaginate que, si no nos enterábamos por LMN, nosotros íbamos a ir el 5 de octubre de 2022 a conmemorar el octavo aniversario sin saber que se nos estaban burlando todos en la cara. Esa es mi bronca. Además, nunca nadie de la institución se reunió conmigo para contarme lo sucedido ni para brindarme contención. La verdad, ya no espero nada”, aclaró Victoria, desilusionada de la propia fuerza que integra.

caso victor garro reclamo justicia crimen policia -VALIDA 1200-

Sin justicia

“¿De la Justicia qué puedo decir si se nos burló en la cara? Esto es impunidad. A nosotros nos genera mucha impotencia porque no podemos hacer nada de nada”, indicó la joven, a la que se le ahogan las palabras.

“La jueza dijo que se trató de un error desafortunado, pero es una jueza que debe comprender la magnitud de sus actos y que dejó en libertad a un asesino”, explicó Victoria, demostrando que pese al dolor tiene el sentido de realidad intacto.

“Lo que ocurre es que esto no le importa a nadie. Mi papá era un policía. Es un policía menos y hay mil más atrás. Cuando mataron a mi papá, nadie salió a marchar. Cuando descubriste que habían liberado al asesino, tampoco, ni siquiera en las redes sociales. Es clarísimo que a la gente no le importa un policía y a la vista está que a la Justicia tampoco. El policía está condenado socialmente y, al no existir presión de la sociedad, todo queda en la nada”, criticó duramente.

“Mi abuela –mamá de Víctor Garro– está muy mal. Primero tuvo que enterrar a su hijo, después descubrir que habían liberado a su asesino y ahora tenemos que decirle que no habrá justicia, que el crimen quedará impune. Mi abuela no aguanta, mis tíos están viendo cómo hacen para suavizarlo, pero es otro golpe muy duro. Ella tiene una tristeza en el alma terrible. Es desolador todo”, reveló la joven.

“El tipo mató a mi viejo –por Héctor Hernán Ruiz Herrera–, es responsable del crimen, pero de esto, de la expulsión y liberación, no tiene nada que ver. Nosotros solo queríamos que cumpliera con su condena, que es lo que corresponde. Ahora, cuando mirás dónde quedamos por ser respetuosos, es muy doloroso. Si la Justicia neuquina hubiese laburado bien, nada de esto tendría que haber pasado”, señaló con absoluta coherencia.

“Tengo un odio por toda esta situación. Acá alguien tiene que entender que asesinaron a mi papá y nadie va a pagar por eso. Es otro golpe del que tenemos que ver cómo nos levantamos. Ahora solo falta que la jueza se lleve esto de arriba y no le pase nada”, resumió.

A Victoria se le demudó el rostro y todo su ser cuando le preguntamos qué le quedaba hacer por su padre. “Por mi papá no me voy a quedar callada ante nadie. Para mí no hay jefes, ni gobernador, ni jueces; donde haya que ir a reclamar por el crimen impune de mi papá yo voy a ir, aunque sé que justicia no voy a tener. El compromiso que asumo para con mi papá es lograr que esta jueza pague”, concluyó con tono firme y decidido.

Victoria Garro y Gustavo Lucero (2).JPG Maria Isabel Sanchez

Querella: “No podemos hacer nada”

El abogado querellante Gustavo Lucero explicó que ante este escenario no se puede hacer nada.

“La Justicia neuquina, al no notificarnos del extrañamiento, nos impidió ejercer los derechos de las víctimas, con lo cual el sistema penal ha provocado una gravísima afectación a la tutela judicial efectiva de las víctimas”, explicó Lucero.

“Respecto de todo lo otro, no podemos hacer nada. En lo que es la extradición, es una decisión de la Corte de Chile. Ahora, que la doctora Gass enfrentará un jurado de enjuiciamiento por la serie de errores que permitieron que el crimen del policía Garro quede impune, podríamos ver de trabajar con la parte acusadora una vez que la definan”, aventuró Lucero.

El querellante entiende que en el jurado de enjuiciamiento está en juego el prestigio de la Justicia neuquina, que ha quedado por el piso a nivel internacional. “Es un papelón muy grande lo que ocurrió. De hecho, cuando estuvimos en la audiencia de extradición, ver a los funcionarios judiciales de Chile no entender cómo era posible que hayan fallado todos los controles de legalidad daba mucha vergüenza”, resumió Lucero.