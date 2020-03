El coronavirus o los femicidios

La atroz estadística no pasó desapercibida. Fue levantada por todos los portales de noticias del país, difundida a través de las redes sociales y comentada entre las organizaciones de mujeres de Argentina. Ahora bien, ¿fue tan relevante como para convocar a una cadena nacional? La respuesta es no. Y por qué. ¿Quién determina la relevancia? Para las autoridades gubernamentales pareciera ser un dato más que asesinen a una mujer todos los días y no una preocupación.