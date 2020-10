El COVID deja secuelas en la salud y también en lo social

Desde el inicio de la pandemia se aprendió no solo del virus como un causal de diferentes patologías con un fuerte impacto sobre la salud de la población, sino también sobre la cuarentena, el distanciamiento social y las secuelas que ello produce.

Sin embargo, el coronavirus no solo dejará secuelas orgánicas en algunos pacientes que superaron la infección del virus, sino que también dejara secuelas emocionales y psicológicas que todavía son difíciles de medir. Las secuelas orgánicas, dijo, "son mayoritariamente pulmonares, pero también puede haber un gran impacto en otros órganos, como el riñón y el corazón, producto de fallas orgánicas múltiples. Entre las afectaciones más frecuentes podemos destacar la fibrosis pulmonar, producto de la neumonitis viral, que a largo plazo pueden conllevar a estos pacientes a quedar con diferentes grados de insuficiencia respiratoria crónica". Otros pacientes -puntualizó- pueden quedar con insuficiencia renal y requerimiento de hemodiálisis. Todo esto dependerá de la severidad con que evoluciona la enfermedad que suele estar asociada a los factores de riesgo que tiene cada uno de los pacientes.

Pero, además, el impacto psicológico que sufren los pacientes con una internación prolongada y la ausencia del vínculo familiar durante la internación también tiene un efecto contraproducente en su evolución. "El delirio y la depresión son frecuentes en la unidad de cuidados críticos en aquellos que están en fase de recuperación y desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica", sostuvo Oliva, especialista en Terapia Intensiva y gestión de cuidados críticos y directora médica en Clínica de Imágenes, de Leben Salud.

Indicó que otro punto interesante a evaluar es el impacto emocional y psicológico que el coronavirus y la cuarentena genera en la población, encontrándose entre los más afectados los adolescentes, los adultos mayores y el personal de salud o esencial en su conjunto.

Algunos de los síntomas de estos cambios a nivel psicoemocional se manifiestan de maneras diversas: alteraciones en el humor, cambios en el sueño, depresión, modificación en la alimentación y en las rutinas, falta de hábitos saludables, irritabilidad, falta de concentración y exceso de ensimismamiento, entre otros. Los jóvenes adolescentes se encuentran en una etapa que se caracteriza, entre otras cosas, por la importancia que tienen los grupos de pares ya que justamente son éstos los que favorecen la conformación de la identidad y el proceso de diferenciación de sus progenitores, tan importante en esa etapa de la vida. La cuarentena afecta también eso.

Los adultos mayores

Son un grupo fuertemente afectado no solo por el virus en sí, sino que el distanciamiento les implica estar alejados de sus seres queridos. La depresión, las alteraciones del sueño y la angustia permanente puede afectar sin duda el bienestar de este sector de la población.

-> Las crisis económicas y sus consecuencias

Otro punto no menos importante son las secuelas que quedarán en la sociedad no solo desde el punto vista orgánico y psicoemocional propias del virus y la cuarentena, sino también cómo nos afecta el agravamiento de la crisis económica producida por la pandemia, alertó Oliva.

“Esto socialmente nos afecta en el presente y gravemente en el futuro a mediano y a largo plazo. Y en este punto juega un rol importante, cómo afecta a la sociedad la pérdida del empleo ya sea formal o informal, cerrar el negocio, no poder salir a realizar ´la changa´ del día, no tener para comer, y no encontrar nuevas oportunidades que nos permitan crecer y desarrollarnos. Esto genera muchísima frustración en muchos hogares. Todo esto se ha profundizado con la pandemia”, advirtió

Oliva consideró que “muchos nos preguntamos si la pobreza mata más que el virus. Puede ser. Pero la culpa de la pobreza la tienen causas estructurales que llevan décadas sin resolverse, no la cuarentena”.

La pandemia y la crisis profunda, independientemente de las secuelas que deje, indicó, “nos obliga a repensar qué país, qué valores y qué pretendemos de la dirigencia política”. El coronavirus es un igualador social, nadie está exento de padecerlo.

El contexto no parece alentador. “Hoy nos encontramos con sistemas de salud al borde del colapso, con un país con una sociedad empobrecida desde hace décadas y con una inequidad que lleva más de 50 años. Hoy la sociedad y la dirigencia se da cuenta que es importante la salud y el bienestar de todos. La salud y el bienestar deberán ser más inclusivas que nunca. Va a ser difícil superar la crisis sanitaria con 40% de pobres, que carecen de agua potable, cloacas y sin posibilidades de conseguir un trabajo. Resolver esto es resolver una parte importante de la salud”, dijo y agregó: “Sin dudas la pandemia nos dejará secuelas, pero aquellos que sobrevivan lo harán en un mundo diferente y ojalá en un país diferente”.