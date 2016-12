El descargo de Mirtha Legrand tras los dichos de Silvestre: "A mí no me maneja nadie"

Mirtha Legrand realizó su descargo luego de la repercusión que tuvieron en los últimos días las declaraciones que Silvestre realizó el sábado pasado en su ciclo. El cantante había asegurado que su ex mujer Verónica Vieyra, había sido amante del ex gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli.

"No puedo creer el escándalo que se armo con Silvestre y sus declaraciones", arrancó la diva apenas comenzó su programa y recordó que el actor y cantante ya había dicho lo mismo sobre su ex y el político a mitad de año, en el programa de Carlos Monti.

Luego, explicó: "Nos sugirieron si queríamos invitarlo, yo trabajo para la audiencia. Yo jamás mencione al Gobernador, no sabía el hecho de que pareciera que habría tenido amores a los trece años, eso es un delito, yo lo ignoraba y mi producción también".

Así mismo, Mirtha aseguró que muchas de las declaraciones que hizo Silvestre la sorprendieron, como el hecho de que contara que su primera mujer había matado de un tiro a un hijo en común.

"Me pregunto, ¿por qué hizo ahora estas declaraciones Silvestre? ¿Qué está buscando? ¿un puesto? Deborah Ramos (ex mujer) dijo que le habían prometido un puesto en el auditorio. Dalbón dijo que me va a hacer un juicio, ¿por qué? Los conductores no somos responsables de lo que dicen nuestros invitados. Se ve que esto da rating a todos porque lo reprodujeron todos, yo le pongo el pecho a todo", agregó.

Además, aseguró que nada tiene que ver con la política: "¿Creen que a mí me maneja alguien? No, yo hago lo que conviene al programa, quiero tener éxito y que le vaya bien al programa, pongo mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente, todo al servicio del programa".

"Ni Nacho ni el equipo tienen nada que ver, esto no lo prepare, no lo escribí, pensé en mi casa que iba a decir. Digo lo que siento, es mi sinceridad, desde el fondo de mi alma", cerró "la Chiqui".