Morena Rial fue condenada a 3 años de prisión tras un juicio abreviado

La hija de Jorge Rial firmó un acuerdo con el fiscal que detalló los puntos de la condena.

Se conoció que Morena Rial fue condenada a 3 años de prisión efectiva, tras un juicio abreviado entre el fiscal Patricio Ferrari, la mediática y los abogados Martín Leiro y Marcelo D'Ángelo. La hija del reconocido conductor de TV asumió previamente su responsabilidad en un robo .

Cabe recordar que la influencer fue arrestada el pasado 10 de octubre del 2025 por su presunta vinculación con una serie de robos agravados con modalidad "escruche" en la zona de Villa Adelina.

"Tres años de cumplimiento efectivo en la misma situación que está ahora, presa con domiciliaria ", contó Martín Candalaft en DDM de América TV.

"El cálculo que se hace es que en ocho meses podría pedir la condicional, sujeto a la aprobación a la jueza Coello", explicó el panelista. El pasado 10 de marzo el juez le había otorgado la prisión domiciliaria.

SALIÓ LA CONDENA PARA MORENA RIAL- 3 AÑOS DE PRISIÓN EFECTIVA#DDM por #AméricaTV.mp4

Un fallo "favorable" para Morena

Los hechos que se les imputan habrían ocurrido en las localidades de Castelar, Villa Adelina y Martínez. Según el expediente, la banda actuaba de forma organizada, lo que suma el agravante de "comisión en poblado y en banda", para perpetrar los golpes.

Según reveló Candalaft, la joven de 27 años seguirá contando con el beneficio de seguir con su hijo Amadeo en el departamento de su hermana, Rocío. Asimismo, explicó que Morena enfrentaba una pena en expectativa de 10 años por los agravantes y que este fallo es bastante "favorable" para ella.

De igual manera, reveló que se deberá esperar "qué dicen las víctimas" sobre el arreglo de Morena Rial, ya que "muy probablemente" haya una compensación económica.

Más personas involucradas

La mediática no es la única involucrada en causas de este tipo. En la misma línea, semanas atrás, fue detenida en Costa del Este una de las mejores amigas de More, Ayelén Agustina Soplán. Se trata de una abogada de 26 años acusada de integrar una banda que se dedicaba a cometer robos en el Partido de la Costa.

La investigación que derivó en la detención de la letrada se inició con la denuncia de un hombre de 59 años, quien relató que se había ausentado de su vivienda y, al regresar, constató que le faltaban tres millones de pesos, dólares, una PlayStation 5 y un reloj. Las puertas de la casa no presentaban signos de violencia.

more rial encapuchada

En el marco del Operativo Sol a Sol, efectivos policiales interceptaron un vehículo en el que se trasladaban cinco personas, entre ellas la abogada en cuestión. En el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, pesos y dólares, y otros elementos de valor. La investigación pudo determinar que la misma banda estuvo involucrada en hurtos de las localidades de Aguas Verdes, Mar del Tuyú y Costa del Este.