La reacción de Carina Zampini tras confirmar que es la nueva conductora de La Peña de Morfi

El futuro de La Peña de Morfi , el programa emblema de los domingos de Telefe , se instaló como uno de los grandes interrogantes de la temporada 2026. Con el recuerdo imborrable de Gerardo Rozín y el cariño del público intacto, la noticia del regreso de Carina Zampini a la conducción reavivó la ilusión de los seguidores y encendió la expectativa por esta nueva etapa .

A pocos días del estreno de la nueva temporada del ciclo dominical, la actriz habló sobre este retorno y compartió la emoción de volver al ciclo que la vio crecer frente a las cámaras en el rol de conductora. En diálogo con Intrusos, Zampini no ocultó su emoción por volver al programa.

“Ay, sí, vuelvo a la Peña de Morfi. Es muy emocionante todo. Estuve hablando con el equipo. La verdad que es re lindo. Es volver a compartir con gente que quiero mucho y en un programa que de alguna manera me vio nacer como conductora”, contó, visiblemente entusiasmada por reencontrarse con el público y con sus compañeros de trabajo.

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La charla también giró en torno al vínculo profesional y afectivo que tiene con el equipo y los nuevos compañeros de conducción. “Hablé con Dieguito porque vamos a laburar juntos. Cuando terminé de cerrar le mandé un mensaje y le dije: ‘Dieguito, voy a estar ahí, nos vamos a ver’. Bueno, con él compartimos el verano”, relató Zampini, dejando en claro su respeto y cariño hacia Diego Leuco, con quien compartirá la conducción de esta nueva etapa.

La historia de Carina Zampini en La Peña de Morfi

Cabe recordar que Carina Zampini fue la primera conductora de Morfi, junto a Gerardo Rozín. Desde su estreno, el ciclo se ganó un lugar en el corazón del público por su estilo cálido y familiar, y por la química entre sus conductores. Sin embargo, en diciembre de 2016, Zampini decidió dar un paso al costado y su lugar fue ocupado por Zaira Nara.

La relación con Rozín siempre fue de mutua admiración y profesionalismo, pero tras el fallecimiento del periodista en marzo de 2022, el silencio de Zampini llamó la atención. Ángel de Brito lo explicó en aquel momento: “Para los que me preguntaban en el #AngelResponde por Carina Zampini y su ausencia en el homenaje a Rozín, le pregunté y me respondió que prefirió transitar este hecho en privado”. La propia conductora de El Gran Premio de la Cocina explicó: “Son situaciones de la vida, como tantas otras, que prefiero transitar en forma privada, y hacer ciertos procesos a mis tiempos, solo eso”.

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Durante la entrevista, Carina también respondió sobre la posibilidad de revivir una de las novelas más recordadas de su carrera: Dulce Amor. El notero quiso saber si habría una vuelta de la ficción que protagonizó con Sebastián Estevanez. “Viste que está como todo eso medio frenado. Me encantaría. Más que las ganas es que se pueda”, respondió la actriz, dejando en claro que, si dependiera de ella, el proyecto ya estaría en marcha. “Que sea viable económicamente hacerse y demás”, agregó, haciendo referencia a las dificultades que enfrenta la industria para concretar este tipo de producciones.

Sobre la relación con su compañero de elenco, la actriz señaló: “Con Sebas hablo cada tanto, obvio”. Sin embargo, aclaró que las conversaciones sobre retomar Dulce Amor fueron formales y que, si bien la propuesta fue presentada en el canal, por ahora no hay novedades concretas. “Nos juntamos, nos reunimos, presentamos en Telefe la propuesta. Todo lo que ustedes ya saben. Las ganas están y las ganas de toda la gente, de todos los actores que participaron también. Pero bueno, nada, ya verá”, concluyó.