La mayor preocupación de las personas que esperaban para cobrar era el quiebre de la principal recomendación que desde un principio reiteran los Gobiernos: que los mayores de 65 años se queden en sus casas por ser población de riesgo. No sólo esto no pudo cumplirse este viernes sino que el panorama fue más angustiante: muchos sufrieron frío, sed y cansancio al estar horas parados.

Mientras policías con barbijos ordenaban a la gente que mantenga la distancia de un metro en las filas, una mujer aprovechó y les preguntó si, al menos, les darían agua. “Tenemos sed porque estamos a todo sol acá. Sillas no hay más, las vamos ocupando mientras la gente va entrando al banco. No me quedaba otra que venir, no tenía plata para comprar”, aseguró Sofía, una jubilada de 59 años, a LM Neuquén, mientras esperaba afuera de la sucursal del Banco Provincia de Neuquén (BPN) de San Martín y Combate de San Lorenzo.

Las sillas plásticas dispuestas por la Municipalidad para apaciguar la espera sólo alcanzaban para la primera cuadra de gente. Desde allí para atrás, el resto aguardaba parado, con abrigo y hasta bufanda. Si bien a media mañana empezó a salir el sol, muchos permanecían desde temprano y, al estar tanto tiempo quietos, ni siquiera los rayos radiantes compensaban el frío.

“Estoy esperando desde las 7.30. Nos cuidan tanto a los adultos y después estamos acá seis horas. No está bien hecho, en esta parte fallaron”, lamentó Lidia, una docente jubilada que no salía de su casa desde el 14 de marzo.

En las filas también había mucha presencia de jóvenes, quienes asistieron para cobrar el IFE que, en esta primera etapa de pago, era para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo. Fue el caso de un joven de 25 años, que empezó a hacer la fila a las 7 de la mañana y, a las 11, estimaba que aún le quedaba una hora más de espera. “El bono me viene bien porque está todo re estacionado. Laburo con mis viejos en un taller de electricidad. Abrimos pero no hay trabajo porque la gente no circula”, contó a LM Neuquén.

El panorama era similar en la sucursal del BPN de la calle Godoy, donde también gran cantidad de jóvenes se entremezclaban con los jubilados. Cada tanto, las empleadas recorrían la fila y aplicaban alcohol en las manos. Al mismo tiempo, y como si fuera un chiste de mal gusto, camionetas de Defensa Civil y la Policía circulaban por el alrededor del banco y, con los altoparlantes, advertían: “Por favor, retornen a sus hogares. Abandonen los espacios públicos”.

“Es malísima la organización. La gente adulta que tiene que estar cuidada, está acá. Es re injusto, nosotros podemos hacer fila pero hay un montón de adultos y no tienen prioridad”, dijo Daniela, la última de la fila.

--> Enojo y quejas

“Es un desastre. Ahora que tendríamos que estar un poquito mejor, estamos peor. Es una vergüenza. Somos jubilados del ISSN, que no nos junten con ANSES. ¿Qué quieren, enfermarnos a todos?”, se quejó Armando, jubilado del Estado, quien esperaba desde las 7 de la mañana.

“Yo vine a hacer la fila para mi mamá, que tiene 70 años y no la puedo arriesgar a que esté acá. Se podría haber organizado de otra forma, sobretodo para los abuelos, pero sé que hacen lo que pueden. Estoy contenta con todos los decretos”, dijo Ana, de 51 años.





“Estoy desde las 8 de la mañana. Avancé una cuadra en tres horas. Tengo que cobrar la jubilación, no me quedaba otra que venir. Falta que sea un poquito más rápido, está muy lento”, opinó Alejandro, jubilado 77 años.

