Ahora los campeones del “Bailando 2018 recibieron otro terrible palo por parte de Diego Poggi, el periodista experto en tecnología y redes sociales que se desempeña en El Trece y TN. “Vergüenza ajena los programas de youtubers en la tele. La odian pero necesitan estar”, dijo Poggi sobre el estreno de S.T.O, aunque sin arrobar ni nombrar a nadie.

Embed vergüenza ajena los programas de youtubers en la tele. La odian pero necesitan estar. — Diego Poggi (@Poggi) 31 de marzo de 2019

Feroz contraataque

Cuando parecía que la crítica había pasado desapercibida, Sofi Morandi dejó pasar unos días (¡diez!) y salió con los tapones de punta contra el periodista de TN. “Dieguito, no necesito estar, tengo la posibilidad de estar y la aprovecho. Me gusta la tele, así como también las redes. Las redes son mi zona de confort, pero de la tele voy a ir aprendiendo y mejorando de a poco... Te jode? No lo veas! Y tomate un tecito”, fue la respuesta irónica de la neuquina.

Respuesta-de-Sofi-Morandi-a-Diego-Poggi.jpg

Y enseguida agregó: “Y cuando quieras hacer un videito, lo hacemos! En redes son todos bienvenidos, no hay mala leche! Avisame y arreglamos”. El periodista no tardó en responder de manera contundente, aunque sin terminar de hacerse cargo de sus palabras, “Solamente voy a decir esto. Culo sucio, nunca arrobé a nadie”.

Respuesta-de-Sofi-Morandi-a-Diego-Poggi.jpg

Luego que un usuario de Twitter lo acusara de “comerse lo mocos”, Poggi fue más concreto: “Tenés razón, puse eso porque nunca me peleo con nadie y no me copa que me levanten por un tweet. Solo hice un comentario. Pero claro, me parece muy feo el programa. Un simple comentario de un ser humano más. Beso”.

Embed Solamente voy a decir esto.

Culo sucio, nunca arrobé a nadie. — Diego Poggi (@Poggi) 12 de abril de 2019

Embed tenés razón, puse eso porque nunca me peleo con nadie y no me copa que me levanten por un tweet. Solo hice un comentario. Pero Claro, me parece muy feo el programa. Un simple comentario de un ser humano más. Beso. — Diego Poggi (@Poggi) 12 de abril de 2019

LEÉ MÁS

Robertito destrozó a la neuquina Sofi Morandi tras su debut en S.T.O

La neuquina Sofi Morandi debutó con bajo rating y una polémica