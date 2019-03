morandi serrano sto.jpg

El remate de la escena no fue bien recibida por los internautas. “Un educadito bárbaro”, “Qué ordinario no me parece nada gracioso.”; “De verdad cree que ser una mamá canchera es aceptar que el nene le hable así?”, “Vergüenza ajena”, fueron algunos de los comentarios que cosechó.

Un “mal horario”

El estreno de S.T.O no fue acompañado por la audiencia, en un horario difícil y de bajo encendido. El envío adolescente, que arrancó a las 13:30 y finalizó a las 15, tuvo un promedio de 0.8 puntos de rating.

Ni la entrevista a Franco Masini ni las experiencias y videos que compartieron los youtubers en pantalla lograron cautivar a la platea de la pantalla chica. Quienes se perdieron con la primera emisión no dejaron de manifestar críticas u observaciones en las redes.

“Es para un segmento juvenil en un mal horario. Están durmiendo y es mediodía. Debieron estar de tarde que no hay nada”; “Qué difícil seguirlo. No terminan las frases sin reirse y completar un concepto”; “Una lata de hace 40 años (#ChavoDel8) le gana a un programa “moderno” lleno de pendejos” comentaron algunos internautas.