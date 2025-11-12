El escalofriante video que muestra al novio de Débora arrastrando su cuerpo tras el crimen

Una cámara de seguridad captó al femicida intentando ocultar el cuerpo, que fue hallado enterrado a metros del camping donde habían ido a pasar el fin de semana.

El video fue la clave para orientar la búsqueda y ubicar el área donde fue enterrada.

Este martes por la tarde encontraron el cuerpo de Débora Bulacio enterrado en cercanías al lago lindero al camping Miguel Lillo, en Necochea , donde había sido vista por última vez el sábado a la noche junto a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez. El hombre se encuentra detenido por femicidio.

Con el paso de las horas se conocieron los detalles de la l a autopsia, que reveló impactantes detalles sobre cómo murió la mujer, quien se encontraba en posición fetal dentro de una bolsa de consorcio .

A su vez, se reveló una cámara de seguridad que fue clave para detener e imputar a Gutiérrez. En horas de la madrugada y sin nadie a la vista, se ve a Gutiérrez sosteniendo una linterna o un celular que realiza movimientos similares a los de arrastrar un objeto. Estas imágenes fueron determinantes para la causa y encontrar a Débora durante los rastrillajes.

Eran las cuatro de la madrugada cuando el asesino de Débora logró cruzar desde el camping hacia el lago de los Cisnes. Cuando se encontraba allí, descartó el cuerpo y lo dejó enterrado en la arena. El lugar del hallazgo se ubica entre la avenida 2 y la calle 72, a escasa distancia del mar.

camping necochea

El video fue "una pieza clave" para encontrar el cuerpo de Débora

Minutos después del hallazgo del cuerpo de Débora, el fiscal a cargo del caso, Walter Pierrestegui, reveló que este video fue la clave para orientar la búsqueda y ubicar el área donde finalmente se halló el cadáver. "No fue la única prueba, pero sí una pieza clave, junto con los testimonios de la gente del camping y el trabajo de los peritos tecnológicos, que hicieron un análisis muy detallado", explicó.

Además, durante los rastrillajes se pudo ver signos de arrastre en el piso del predio, con un rastro zigzagueante que iba desde la zona de la carpa hasta el sector donde fue enterrada la víctima.

así el femicida de Débora Bulacio arrastró el cuerpo de la víctima hasta el lugar donde la enterró

Según la investigación, la ventana temporal en la que se habría cometido el asesinato de Débora se ubica entre las 22 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo. "En ese rango de horas sucedió todo. Él se retiró caminando del camping por el túnel de salida", detalló el fiscal.

La detención del presunto femicida

Gutiérrez, de 38 años, fue detenido el lunes mientras intentaba abandonar la ciudad haciendo dedo sobre la ruta. Durante su interrogatorio adoptó una actitud evasiva y manifestó no recordar los hechos. Asimismo, se negó a someterse a evaluaciones psiquiátricas y psicológicas, una conducta que el fiscal calificó como "llamativa".

El detenido facilitó el patrón de desbloqueo de su teléfono celular, en el cual se hallaron registros de llamadas a Débora durante la madrugada del domingo 9 de noviembre, que, según indicó el fiscal, "aparentemente habrían sido posteriores a la comisión del hecho", algo que se encuentra en materia de investigación.

Al momento de su aprehensión, Gutiérrez presentaba lesiones compatibles con rasguños en su cara, lo que refuerza la hipótesis de que la víctima intentó defenderse.