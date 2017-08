El Estado Islámico volvió a llenar de terror al mundo

El ataque terrorista ocurrió pasadas las 17 hora local, cuando una camioneta blanca arrolló a varias personas que paseaban por la Rambla, uno de los lugares más concurridos y turísticos de esta ciudad del noreste de España. Según detallaron los testigos, los terroristas se desplazaron 600 metros sobre el carril central peatonal, desde la Plaza Catalunya hasta el Teatro del Liceo, donde abandonaron la camioneta. El conductor, que aún está prófugo, iba “haciendo eses y a mucha velocidad para intentar atropellar a todo lo que podía”, según relataron varios testigos.

Hasta el momento, se ha identificado a un sospechoso del ataque, que según las primeras hipótesis sería Driss Oukabir, que pasó en 2012 un mes en la cárcel de Figueras, en la provincia española de Gerona, en calidad de preventivo, acusado de un delito de abusos sexuales, según indicaron a EFE fuentes de la investigación. Oukabir tenía residencia permanente, lo que significa que llevaba al menos cinco años viviendo en España, según fuentes policiales.

A todo esto, horas después del sangriento atentado, otro incidente volvió a encender las alarmas. Uno de los supuestos terroristas intentaba escapar de Barcelona en un automóvil y atropelló a un agente en un puesto de control en la avenida Diagonal, una de las salidas de la ciudad. Los agentes respondieron con un tiroteo y el sospechoso fue localizado sin vida en el interior de su coche a tres kilómetros de donde los agentes lo habían intentado detener.

Entre los heridos hay dos argentinos

Dos argentinos, una mujer de 67 años y un hombre de 37, resultaron heridos en el atentado terrorista en Barcelona. Voceros diplomáticos indicaron que la mujer, que estaba de turista en Barcelona, tuvo “daños” en un fémur y en la pelvis, mientras que el otro afectado argentino, residente en la ciudad, tuvo lesiones leves que sólo requirieron curaciones mínimas y fue dado de alta. Hasta anoche no se habían podido establecer las identidades.

La mujer tuvo que recibir atención especial en un centro de salud ubicado en las afueras de Barcelona. Al momento del hecho, se encontraba con su marido, que resultó ileso. Según las fuentes diplomáticas que confirmaron los heridos, la mujer fue asistida y visitada por dos funcionarios consulares.

“No nos vamos a rendir, somos muchos más los que queremos vivir en un mundo en paz, sin odio y donde el respeto y la tolerancia sean las bases de la convivencia”.Lionel Messi. Parte del texto que escribió el argentino en Instagram

22 víctimas fatales hubo en el atentado en Manchester.

El Estado Islámico volvió a golpear Europa Occidental con el ataque en Barcelona. El anterior lo llevó a cabo el 22 mayo en el estadio británico Manchester Arena, con 22 víctimas mortales.

A una neuquina le tocó ser testigo de semejante tragedia

Aunque sólo se registraron dos argentinos entre los heridos, fueron varios los compatriotas que vivieron en carne propia el momento del horror. Una fue Daniela Díaz, una joven neuquina que está recorriendo Europa y estuvo a un par de cuadras del atentado la Rambla en la ciudad de Barcelona.

“Es una situación triste porque te ponés a pensar que estás paseando y puede venir cualquier enfermo a terminar con tu vida, que ya no estás seguro en ningún lugar”, le dijo Daniela a LM Neuquén. “Estoy bien, un poco asustada, hasta hacía un rato había estado en la calle”, agregó la joven. “Es una situación triste e injusta. Las autoridades, por lo que están diciendo, creen que este podría ser una distracción y podría haber un atentado aun más fuerte”, expresó.

Débora, otra joven argentina con residencia en Barcelona, dio detalles escalofriantes de lo que tuvo que vivir. “Estoy en shock. No lo puedo creer. Había estado ahí hacía un momento. Vi la camioneta... Vi la cara del terrorista. Estaba parada ahí. La camioneta subía para meterse por arriba de Las Ramblas. La vi y cruzaba. Después de eso yo me metí en el callejón y gracias a Dios no nos pasó nada con los que estábamos ahí”, relató.

Cambrils: matan a cuatro terroristas en otro atentado

Al menos cuatro terroristas fueron abatidos por la policía en el municipio Cambrils ayer cerca de la medianoche, pocas horas después del atentado en Barcelona que dejó 13 muertos. Según testigos, los sospechosos intentaron perpetrar otro atentado arremetiendo con un vehículo contra un grupo de personas y la policía los detuvo con un fuerte tiroteo. Las identidades de los fallecidos, al cierre de esta edición, no habían sido aclaradas.

Las autoridades de Seguridad de Cataluña informaron sobre una operación abierta en Cambrils, que se encuentra a 120 kilómetros de Barcelona, y pidieron a los vecinos que permanecieran en sus casas. El tiroteo se produjo en los alrededores de una parada de taxis en al avenida de la Diputació en uno de los accesos de la localidad conocido como Cambrils Bahía. Una furgoneta volcó tras cometer el ataque que, afirman, habría dejado varios heridos.