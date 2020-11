El Estado y la compra directa

Ocupar un lugar clave dentro del Estado -en los sectores donde se hacen contrataciones con fondos públicos- debería ser materia de observación para cuidar el “dinero de todos”, más allá de la pantomima que por momentos impone la política. Pero no lo es. Hace unos días, un efectivo de la Policía de Neuquén fue acusado por el delito de defraudación a la administración pública, luego de una investigación que llevó adelante el fiscal de Delitos Económicos, Marcelo Jara. El policía está sospechado (y hay varias pruebas documentales) de beneficiar a dos proveedores con compras directas en una estafa que se calcula en más de 6 millones de pesos. La situación ya venía desde principios de este año, y había sido señalada por la fuerza policial en forma interna. El caso sorprende sólo porque salió a la luz de una denunciante. ¿Pero cuántos de ellos tal vez no se conocen? Quizá el hilo se corte por lo más delgado del sistema en estos tiempos. ¿Se pondrá la lupa administrativa alguna vez sobre los funcionarios públicos o los intendentes? Más allá de ciertas irregularidades y faltantes de caja chica o compras que existen en algunos municipios y que son observados, hasta ahora pocos actores se animan a llevar estas situaciones al fuero penal. Fue conocido hace 18 años el caso del ex intendente de Centenario, Luis Castillo, y 11 funcionarios que fueron acusado de “peculado” y que si bien todos salieron absueltos (o con suspensión de juicio a prueba) nadie olvida que la palabra “corrupción” se hizo carne en parte de la sociedad más allá de la voluntad política de llevar un juicio de estas características adelante. Animarse a revisar números públicos, es animarse a la corporación política.