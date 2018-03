El ex presidente catalán, Puigdemont, quedó preso

Su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, informó que los agentes lo pararon poco antes de las 12 (7 en la Argentina) en una ruta en dirección a Hamburgo, desde donde tenía la intención de regresar a Bélgica, donde vive desde hace unos meses, para ponerse “a disposición” de las autoridades belgas. Un juez español había reactivado el viernes pasado la euroorden de búsqueda y detención contra el ex gobernante catalán tras procesarlo por rebelión y malversación de fondos públicos en relación con el proceso de independencia ilegal iniciado en la región española de Cataluña en 2017.

Puigdemont, que procedía de Finlandia, tiene fijada la residencia en Waterloo (Bélgica), adonde se marchó a finales de octubre de 2017 para eludir la acción de la Justicia española, tras ser destituido por el Ejecutivo español. La noche del viernes, abandonó Finlandia rumbo a Bélgica, según confirmó el diputado finlandés Mikko Kärnä, uno de sus anfitriones en el país nórdico.

Su abogado había asegurado el sábado que el ex mandatario se presentaría ante la policía de Finlandia, pero luego señaló que ya no estaba en ese país y que seguiría “a disposición de la Justicia belga”. Puigdemont se había trasladado a Helsinki el pasado jueves para dar una conferencia y era buscado desde ayer por las autoridades finlandesas. Alonso-Cuevillas está poniéndose en contacto con abogados alemanes para organizar la asistencia jurídica del ex presidente catalán.

El Ejecutivo español, amparado en la Constitución, destituyó a Puigdemont y a todos sus consejeros el 27 de octubre de 2017, después de que el Parlamento catalán aprobase una declaración a favor de la independencia. Simultáneamente se desarrollaron las investigaciones judiciales sobre el proceso independentista, que culminaron este viernes con el procesamiento por rebelión de 13 líderes catalanes. Cuatro de ellos, como el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, ya estaban encarcelados.

Marchas para pedir su libertad

Miles de manifestantes portando banderas de Cataluña salieron a las calles de Barcelona para protestar contra la detención en Alemania del ex presidente del gobierno regional, Carles Puigdemont, buscado por España. Convocados por el grupo independentista radical Comités de Defensa de la República, los manifestantes se congregaron sobre las ramblas de Barcelona y, entonando estribillos en los que reclamaban la “libertad a los presos políticos” y “Es Puigdemont nuestro presidente”, se encaminaron hacia la sede de la delegación de la Comisión Europea en Barcelona.

Hubo momentos de tensión en la manifestación cuando un peatón pasó por medio de los pro separatistas exhibiendo una pequeña bandera española. Inmediatamente fue increpado por los asistentes y hubo algunos empujones debido a la provocación, aunque la policía local tomó las riendas de la situación y no pasó a mayores. Luego, la marcha se llevó a cabo en forma pacífica.