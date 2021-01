El Gobierno apunta contra los dólares financieros pero la moneda sigue en alza

Estos últimos sólo recibían a través del bot Gordon una notificación de que iban a “ganar US$ 10 con sólo poner ok”, pero para algunos operadores esta maniobra implicaba que el inversor “sólo recibía el 5% de la ganancia”.

Sin embargo, aunque la acusación fuera cierta, los operadores sostienen que la verdadera intención del Gobierno con esta movida es intentar calmar el mercado de los dólares financieros para que no perturbe el actual “veranito” cambiario.

La clausura de EcoValores fue el último paso de una escalada de controles sobre los dólares financieros que viene ocurriendo hace unos meses. Hasta diciembre, las sociedades de Bolsa (agentes de liquidación y compensación o ALyC) venían recibiendo llamados telefónicos al “estilo Moreno” para disuadir la operatoria del MEP y el CCL.

Luego, la CNV dispuso el 11 de enero, a través de la resolución 878/2021, una limitación para la cantidad de CCL que pueden operar los clientes a través de una ALyC. La norma “limitó las posiciones vendedoras netas que podrán cursar los agentes y sociedades de bolsa a 100.000 nominales semanales cuando se trate de cuentas de los comitentes no incluidos en el concepto de carteras propias”. En términos más sencillos, esto implicó que las transacciones de CCL de cada cliente quedaron limitadas a un monto semanal equivalente a US$ 38.000.

En los primeros días de su implementación esta medida le quitó volumen al mercado, pero los operadores confían en que le irán "encontrando la vuelta". Además, vieron con cierto optimismo que la resolución 878/2021 bajara a solo un día hábil el “parking” (plazo que debe retenerse un bono para poder venderlo contra dólares) en el dólar MEP.

Banco central Argentina (1).jpg

Dólar en alza

Pese a los mayores controles del Gobierno para restringir el mercado cambiario, las cotizaciones de los dólares financieros se mantuvieron en alza durante la semana: por ejemplo, el “contado con liqui” (CCL) registró una ganancia del 2% y llegó a los $ 149. Durante enero este dólar ya viene escalando 6,1%, mientras que el MEP lo hace 4,2%.

El viernes el dólar blue se mantuvo estable en $156, el mismo valor de una semana antes, y registra además una caída de $ 10 durante el año. El paralelo es el único de los dólares que viene bajando durante 2021, ya que el oficial sube 2,5% en el segmento minorista y 2,8% en el mayorista.

Esta semana además se cortó la buena racha del Banco Central, que no pudo mantener las compras de divisas y debió salir a vender US$ 50 millones el viernes. Así, completó una semana con ventas por US$ 125 millones, tras haber adquirido US$ 400 millones en la primera quincena del mes.

En este escenario, esta semana se conoció además un estudio de Latin Focus Consensus Forecast donde 50 consultoras locales y extranjeras estimaron un dólar a $ 128 promedio a fin de año, contra $ 102 que proyecta el Gobierno. Las mayores estimaciones del informe ven al billete verde entre $ 140 y $ 160, en este último caso con una suba de 85%.

“El Banco Central ahora se apega a un tipo de cambio flotante administrado, mientras el dólar paralelo cotiza a una tasa mucho más alta de alrededor de $ 156. Se proyecta que el peso se deprecie más adelante, en medio de una inflación elevada y una economía frágil. Nuestro panel considera que el peso finalizará en 2021 y 2022 en $ 128 y $ 170, respectivamente”, sostuvo.

Negociaciones

Por otra parte, el dólar y el futuro de la política cambiaria es uno de los principales temas presentes en las negociaciones con el FMI. Aunque aún no hay acuerdo sobre el sendero de la divisa en los años que dure un eventual acuerdo, la actual “pax cambiaria” ayuda por ahora al clima de las discusiones.

Según algunos economistas, un programa con el organismo exigirá una corrección de la brecha cambiaria, que pasó del 130% en octubre al 75% actual. Pero sostienen que el Gobierno no quiere devaluar bruscamente y por eso viene moviendo el cambio oficial a un ritmo de 2,7% mensual, que se aceleró hasta el 3,4% en los últimos meses.

Pánico-y-locura-en-las-bolsas.jpg El mundo no quiere dólares, el billete cayó un 12% desde marzo.

El Fondo busca también que Argentina reduzca al mínimo la emisión monetaria y cierre sus desequilibrios económicos y fiscales tomando deuda con colocaciones en pesos, preferentemente en en el mercado doméstico.

Para el Fondo, el cambio del endeudamiento de dólares a pesos es fundamental para mejorar los números argentinos. El Gobierno no ve mal esta opción y está dispuesto a que el cronograma general del año incluya mayor toma de deuda en moneda local y abandonar lo más posible las colocaciones en dólares, euros u otras divisas.

Todo esto ocurre además en un escenario en que, a diferencia de Argentina, el mundo ya no quiere dólares. A nivel mundial, el billete verde acumula una caída desde marzo del 12% y hay una expectativa de que se debilite este año en medio de una recuperación global de la crisis de Covid-19.

Lo que favorecería una mayor baja del dólar durante 2021, sostienen varios analistas financieros, sería un escenario de tasas bajas combinado con una continuidad de las políticas monetarias expansivas para contener la epidemia de Covid-19.