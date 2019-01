El gran poder del olfato de los perros

Los perros utilizan el olfato para saber si viene alguien, reconocer a los enemigos o depredadores, orientarse y hasta para comunicarse con sus compañeros, entablando un lazo, pero aún no se logró saber qué transmiten. Esto es posible mediante un órgano que posee el can en la base de la nariz, llamado Jacobson, y que les avisa cuando una perra está en celo. No es casualidad que los machos rodeen a una hembra de repente, ya lo saben.