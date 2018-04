El "Huracán" Narvaez apenas fue una brisa ante Tete

El "Huracán" (48-3-2, 25 nocauts) ni siquiera llegó a ser una brisa ante un adversario netamente superior, por juventud y por alcance de brazos, y no logró quedarse con un tercer título mundial en una nueva categoría.

Narváez, que reinó en Mosca y Supermosca, nunca pudo entrar en la corta distancia y fue ampliamente superado por Tete, quien con un estilo prolijo lo complicó con su jab de derecha, aunque le faltó arriesgar más para noquear a un argentino que dejó un papel muy malo.

La diferencia tan abrumadora quedó reflejada en las tres tarjetas, que dieron ganador al sudafricano por 120-108.

A excepción del octavo asalto, en el que pudo colocar alguna mano que no le sirvió ni siquiera para ganar el asalto, Narváez no pudo o no quiso ir al golpe por golpe ante un rival que se sintió muy cómodo en la larga distancia, por su gran alcance de brazos.

El chubutense, de 42 años, quedó al borde del retiro tras haber sido derrotado por Tete, quien quedó con un récord de 27- 3, 21 nocauts.

Narváez posee el récord de haber sido el argentino con más defensas de un título mundial con 16, dos más que las que tenía el recordado Carlos Monzón.

El "Huracán" se había mostrado ilusionado en poder ser el primer argentino en alzarse con tres títulos en tres categorías diferentes, pero se dio un duro golpe con la realidad. .