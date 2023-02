El increíble gesto que Enzo Fernández tuvo en Londres con dos hinchas de River

Enzo Fernández no olvida sus raíces y se mostró fiel al equipo que lo formó como profesional del cual es hincha. Es que en medio de Londres tuvo un gesto muy lindo con dos hinchas de River que lo estuvieron esperando por un largo rato.

En Julio del 2022, Enzo Fernández fue vendido al Benfica, por lo que debió abandonar River para comenzar a dar sus primeros pasos en el fútbol europeo. En Portugal no duró mucho, ya que luego de su labor en el Mundial pasó rápidamente a una de las mejores ligas del mundo.

Enzo Fernández-en-Londres-Chelsea.webp

Así fue como en poco tiempo desembarcó en Londres, ciudad que aún se encuentra conociendo y que recorre acompañado. Fue por eso que solicitó que frenen la camioneta cuando vio que dos hinchas de River se encontraban esperándolo.

Pese a que se encontraba con toda su familia dentro del vehículo, igual pidió que se detenga para poder saludar a los hinchas del Millonario que estaban esperando por su presencia sin importarles el crudo frío que azotaba Londres esa tarde.

Fue así como Enzo Fernández se bajó y se tomó una foto junto a los dos pequeños hinchas de River que posaron con la camiseta y también con una enorme sonrisa al poder pasar un grato momento junto a su ídolo. De esta manera, demostró tener un buen corazón y que tiene al Millonario siempre presente.

Enzo Fernández-hinchas-River.webp

Además, en una nota en la página oficial del Chelsea, volvió a expresarle a los hinchas millonarios el cariño que les tiene: "Pasé la mayor parte de mi vida en River y me siento agradecido por el amor y la confianza que depositaron en mí”.

“Dejando eso de lado, he sido un gran fanático del club desde que era un niño pequeño. Todo salió bien, así que me siento muy feliz por haberlos ayudado. También me han ayudado a evolucionar como jugador”, admitió Enzo Fernández.