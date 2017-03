El Indio Solari teme que le saboteen su histórico show

Este podría ser uno de los últimos recitales del ex Redondos.

A pocas horas del histórico show que el Indio Solari dará en Olavarría, en el predio rural La Colmena, se dio a conocer un comunicado del ex líder de Los Redondos en el que comentó que teme que saboteen su espectáculo.

El mensaje, difundido a través del periodista y escritor Marcelo Figueras, que colabora con la redacción de su biografía autorizada, relata: “Quienes vayan a ver al Mister no pequen de inocentes. Cuiden a quien tienen al lado, aunque no lo conozcan. Este es un momento especial. Hay intereses oscuros que con pocos miembros pueden alterar la fiesta. A bailar y cantar es a lo que vamos y eso haremos”, escribió, y luego agregó a criterio propio: “Cierta gente de mierda (debería puntualizar: PODEROSA gente de mierda) se regodearía si alguien sale lastimado. No le demos el gusto. A vivir, que son dos días”.

300.000 personas presenciarán el recital.

Con esta cantidad de público, el espectáculo podría convertirse en el recital pago más grande de la historia musical argentina, superando a Soda Stereo en el 1991, cuando convocó a 250 mil personas a la Av. 9 de Julio, pero de forma gratuita.

Entradas agotadas

La expectativa para ver al Indio es tan grande (se espera que llegan alrededor de 300 mil personas a la ciudad) que ayer se agotaron las entradas anticipadas de venta online.

Según la información oficial, todavía queda un remanente de tickets que se pueden adquirir de 8 a 20 en la terminal de micros de Olavarría. Estas localidades sólo se podrán abonar en efectivo.

Sin embargo, debido a la gran cantidad de gente que se trasladará a Olavarría en las próximas horas, se especula que el resto de las entradas se agotarán antes del inicio del concierto, dejando a más de uno afuera.