Debut con sabor amargo para Cipo en la segunda fase

Cipolletti.- Sabor amargo para Cipolletti en el debut de la segunda fase del Federal A. Fue empate en casa 1 a 1 contra Villa Mitre en un partido muy parejo que terminó festejando la visita. El Albinegro había arrancado arriba con un golazo de tiro libre de Germán Weiner, pero en el complemento los bahienses encontraron el empate gracias a Agustín Cocciarini.

Cipo tomó la iniciativa en el arranque, intentó dominar la pelota y fue el que más propuso. La primera de peligro fue de pelota parada, con un lindo cabezazo de Medina que un defensor de la visita alcanzó a sacar sobre la línea.

Promediando los 20 minutos, Juan Pablo Pereyra quedó mano a mano tras un rebote que propició Vilce, pero respondió muy bien Tavoliere y le contuvo el remate.

Más tarde, Fabio Giménez remató tras un lateral largo de Seguel y otra vez un defensor sobre la línea salvó a Villa Mitre. El Tecla Farías tuvo la suya con un cabezazo, pero ninguna de estas situaciones pudo romper el cero en el arco bahiense.

Sin embargo, llegando al final de la etapa apareció la pegada de Weiner para desahogar al hincha albinegro. De tiro libre, el Eléctrico metió un zapatazo fulminante al ángulo, inatajable para el arquero, que voló pero no llegó a sacar el potente disparo.

Ya en el complemento, Cipo intentó incrementar su dominio y tuvo la primera en apenas 6 minutos. Vilce de primera tras un pase de Weiner y la pelota se fue muy cerca del palo de Tavoliere.

Cuando era mejor Cipo, Villa Mitre tuvo su oportunidad con un peligroso tiro libre y no falló. Cayó la pelota dentro del área y tras un primer cabezazo de Schefer, Cocciarini terminó de empujarla para poner la igualdad.

El equipo visitante se adelantó un poco más a partir del gol y a través de la pelota parada, su principal arma, puso en aprietos al local en más de una oportunidad.

Cipo volvió a la carga con una pase de Weiner para Vilce, que entró solo pero se la quiso dar a Farías y la pelota se le fue larga.

El partido careció de emociones en la parte final y ninguno pudo convertir para llevarse los tres.

Homann probó con el ingreso de Jorge Gaitán, pero el Coco estuvo muy aislado y no pudo hacer su aporte para volver a poner arriba a su equipo. En lo que quedó de juego, Villa Mitre se dedicó a esperar y el Albinegro se quedó sin ideas.

Así, Cipo que ya piensa en el partido del martes en casa ante Deportivo Madryn por Copa Argentina, donde espera revertir la imagen y darle la primera alegría a su gente.

1 solo de los últimos 3 jugados ante Villa Mitre en La Visera pudo llevarse Cipo.

La cuota de gol la puso uno de los viejos conocidos

Pese a la llegada de dos refuerzos de categoría, como Lucas Farías y Juan Pablo Pereyra, y pese a la salida de su carta ofensiva, Cristian Taborda, el que aportó la cuota goleadora en la noche rionegrina fue un viejo conocido: Germán Weiner.

El Eléctrico fue de lo mejor del equipo de Henry Homann y coronó un gran primer tiempo con un soberbio tiro libre que se clavó en el ángulo izquierdo del arquero Tavoliere.

Si bien tanto Pereyra como el Tecla tuvieron destellos de categoría y demostraron que seguramente tendrán mucho para darle a este equipo, fue el experimentado atacante el que resaltó en La Visera, tanto por el gol como por algunas intervenciones en el ataque, por ejemplo cuando en el complemento metió un gran pase en profundidad y dejó cara a cara a Eduardo Vilce con el arquero visitante.

Promediando la segunda etapa, Homann decidió darle descanso a Pereyra y mandó a la cancha a Mauricio Carrasco, mientras que el Tecla jugó los noventa minutos. Se lo vio muy activo, tuvo las suyas, pero le costó ser claro en el área rival y se quedó con las ganas de debutar en la red.

El que ingresó en el complemento pero tampoco terminó de convencer fue el Coco Gaitán, uno de los que pelea el puesto mano a mano con el lungo atacante ex Atlético Tucumán. Sin embargo, el ex CAI estuvo inconexo y no pudo aportar su cuota de magia para dejar los tres puntos en Cipo. Así, el Albinegro deberá mejorar si quiere ascender. Pero Weiner no se toca.