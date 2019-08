El ingenio de una madre comprobó terribles abusos

El audio de ocho horas revelaba las supuestas amenazas de Lester, Yurish y Douty a los alumnos, diciendo que les sacarían los dientes o que no tendrían comida. Pack llamó a la Policía y cuando se interrogó a las maestras sobre la grabación, aseguraron que no estaban hablando con los niños, sino entre ellas. Frente a las declaraciones, los fiscales no presentaron cargos.

Sin embargo, Pack publicó el audio en las redes sociales y tras el impacto alcanzado, las autoridades demandaron a las tres personas involucradas por agredir verbalmente a los estudiantes. “Estos arrestos envían un fuerte mensaje: el abuso infantil no será tolerado y debe ser denunciado”, señaló el procurador general Patrick Morrisey.