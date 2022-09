El macrismo ahora pide echar a la intendenta del Parque Lanín

El proyecto de resolución para echar la intendenta del Lanín lo presentó el diputado de Juntos por el Cambio, Alberto Asseff, con apoyo del neuquino Francisco Sánchez y el ex intendente de Cipolletti, Anibal Tortoriello. La movida no tiene efectos legales, puesto una resolución por más que sea aprobada por las cámaras legislativas no obliga al Ejecutivo a actuar en ningún sentido. Es parte de la guerra del macrismo contra los movimientos mapuches que existen en la Patagonia.