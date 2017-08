El mellizo se Copa con los mismos para el debut

En el entrenamiento realizado ayer, el DT paró este equipo: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Fernando Gago; Cristian Pavón, Darío Benedetto, Edwin Cardona.

Ese sería el once que saldría mañana a las 21:10 en el estadio Antonio Romero, de la provincia de Formosa, y con arbitraje de Pablo Chavarría. El ganador de este encuentro enfrentará a Brown de Madryn, que viene de eliminar a Chacarita, en un partido válido por los 16avos. de final, que se disputarán en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El partido en Formosa marcará el inicio del Xeneize en una competencia que ganó en tres ocasiones (1969, 2012 y 2014) y en la que es el máximo triunfador, seguido de River, Arsenal y Huracán, que la consiguieron en una ocasión.

Refuerzos que llegan

Mientras tanto, se espera que a mediados de semana llegue al país el uruguayo Nahitan Nández, quien se sumaría como refuerzo luego de que Futbolistas Agremiados diera el visto bueno para ampliar a cinco el cupo de extranjeros.

Luego de someterse a la revisión médica, el juvenil de 21 años firmará por cuatro temporadas.

3ª posición como la mejor camiseta de fútbol

La casaca xeneize fue elegida por la revista inglesa Four Four Two entre las más lindas del mundo. Sampdoria, la primera.