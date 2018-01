El MPN azul pidió a Crexell que cree su propio partido

“Él tiene problemas personales conmigo; yo con él, problemas políticos. Intenté tener un diálogo institucional con él, pero ha sido imposible. En este sentido, es un retroceso en la administración”, dijo Lucila Crexell, senadora del MPN.

La diputada provincial alineada con el oficialismo emepenista, encarnado por el gobernador y el ex mandatario provincial Jorge Sapag, fue un paso más allá y sentenció: “Le pedimos que hable con sinceridad. El ciudadano busca que la dirigencia aporte ideas y proyectos que mejoren la calidad de vida. No la vemos (a la legisladora) en ningún barrio y tampoco en el interior provincial, sólo se ha dedicado a viajar por el mundo”, dijo.

Crexell, que viene cuestionando aspectos de la administración provincial, había sido dura en sus declaraciones radiales. Dijo, por caso, que no comparte la conducción de Gutiérrez, a quien calificó de “autoritario, soberbio”. “No reconoce las jerarquías de los demás actores políticos y los subestima”, afirmó la senadora acerca del mandatario provincial.

“Crexell es malhumorada y no trabaja para generar bienestar ciudadano. Lucila debe sincerarse y crear su propia fuerza política. En el MPN no aporta nada, no suma y no construye”, dijo Gloria Sifuentes, titular de la Seccional Primera.

Según ella, el gobernador “no tiene trazado un plan de provincia y ni siquiera sabe cuál es el rumbo que tiene que llevar Neuquén”.

Los cuestionamientos de la senadora tienen lugar en momentos en que el MPN registra movimientos internos: es un año en el que vencen mandatos de la conducción partidaria y al mismo tiempo los posicionamientos también se dan con el objetivo de la disputa por la provincia. De hecho, en el sector azul están los que le atribuyen al vicegobernador Rolando Figueroa un intento por dar esta pelea, mientras que desde su entorno lo desmienten para confirmarlo en el mismo espacio político.