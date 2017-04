El MPN dijo que es "mentira" la causa de las afiliaciones

Ayer llegó la respuesta de parte del MPN, que filtró un audio de una conversación telefónica mantenida entre el presidente de la UCR, Oscar Smoljan, uno de los denunciantes, y Bongiovanni.

“Ya quiero esas pruebas que hay”, dijo el diputado del partido provincial. “No. Esas pruebas no existen, terminan siendo cosas políticas que ensucian, pero bueno...”, le contestó el radical.

El audio le puso más suspenso a la denuncia que ahora está en el ojo de la tormenta, más allá de que ya pasó al fuero federal penal hace una semana (ver aparte).

Los diputados del MPN, junto con el vicegobernador de la provincia y presidente de la Legislatura, Rolando Figueroa, informaron que se presentarán en la Justicia y que llevarán el caso “hasta las últimas consecuencias”.

El caso no tiene precedentes en la política reciente de la provincia, salvo por la cámara oculta que en 2003 le hizo el ex legislador provincial Jorge Taylor al ex gobernador Jorge Sobisch por el caso de los créditos de Temux. Ahora, un audio, más fotografías que habrían sacado las dos denunciantes en un búnker donde se afiliaba gente, están en boca de todos.

Férrea defensa

El primer legislador emepenista en tomar la palabra fue Luis Sapag, quien calificó de “absurda” la denuncia presentada por Smoljan y la titular de la convención provincial de la UCR, Yenny Fonfach. Luego, su colega de bancada Claudio Domínguez formuló las declaraciones más fuertes, apuntando de manera directa al intendente Horacio “Pechi” Quiroga.

“Esto viene por el intercambio de votos de la sindicatura” (ver recuadro) y calificó como “títeres del intendente” a quienes acusaron a Bongiovanni. Domínguez aseguró que esto ya se había dado en 2010, con la misma denunciante (Fonfach). Sostuvo que Quiroga “hace estas cosas porque el ladrón cree que todos son de su misma condición”, y porque “las encuestas de sus candidatos le dan muy mal” de cara a las elecciones de este año.

Bongiovanni, en tanto, calificó la acusación en su contra como “una mentira absoluta, algo armado y malicioso” y se refirió a la conversación que mantuvo con Smoljan: “Le pedí explicaciones y él mismo me dijo que no había pruebas y que esto era para embarrar la cancha”.

Figueroa, a su turno, ratificó que se “llegará hasta las “últimas consecuencias”, y sostuvo que este tipo de denuncias “van a lugares oscuros de la política” y que “se ha cruzado una línea”. En su carácter de presidente de la Convención del MPN, dijo que su partido no se mete en las internas de otras fuerzas políticas.

Hacia el final y ante la consulta respecto de las pruebas documentales que los denunciantes afirmaron tener, fue Sapag quien intervino y solicitó la presencia de alguna persona “a la que le hayan pedido firmar una afiliación a la UCR”.

La polémica estalló luego de que en la última reunión de Comité Provincial de la UCR el diputado Vidal dejó constancia que entregaba 1084 fichas de afiliación para integrarlas, tras la decisión de la Justicia electoral, al padrón de afiliados radicales. El quiroguismo sospecha que son del MPN .

Negocio de votos

“Tiene miedo, está muy sucio”

El diputado del MPN Claudio Domínguez relacionó la denuncia contra Bongiovanni con la designación del síndico municipal. Dijo que Quiroga quiso negociar el apoyo a la ley de bonos a cambio de la sindicatura. “Si Quiroga no mete a su síndico, se presenta como concejal. Tiene miedo porque está muy sucio. No vamos a negociar al síndico, lo tiene que controlar la oposición, no sus amigos”.

La denuncia ya está en el fuero federal neuquino

NEUQUÉN

La Justicia Federal será competente en la denuncia que radicaron dos mujeres en forma anónima, para que se investigue la confección de fichas de afiliación, a través de unas 500 fotocopias de DNI a cambio de unos 100 mil pesos.

El fiscal Diego Azcarate se declaró incompetente el 29 de marzo y giró el expediente al fuero federal penal.

Además, en estos días, se radicará una nueva denuncia para ampliar la de las dos mujeres, con más pruebas, como fotografías y audios, de la supuesta maniobra para afiliar gente para la interna de la UCR.

En la denuncia, las mujeres aseguraron que el vecinalista Juan Leguizamón (Cuenca XV) asistió a dos encuentros, uno en una estación de servicio del Alto y otra en un café céntrico, donde se habían pactado confeccionar afiliaciones “reales” por 3 mil pesos las 10 fichas.

Luego, señalan maniobras con bolsos de dinero que salían desde la calle Antártida Argentina y Jujuy. En ese lugar dijeron que vieron al diputado provincial Pablo Bongiovanni.

Las dos mujeres permanecen con custodia, ya que denunciaron que recibieron amenazas personales y a través de mensajes de texto a celulares.