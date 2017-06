El MPN elige hoy su lista de candidatos a concejales

Los comicios se desarrollarán de 9 a 18 y será la primera vez que se utilice el sistema de boleta unica electrónica en una interna abierta del partido provincial. Se dispondrán 106 mesas (pantallas) en los 23 establecimientos educativos habilitados. Se estima que alrededor de las 19 ya estarán los resultados provisorios.

Hay casi 170 mil ciudadanos en condiciones de sufragar, de los cuales más de 38 mil son afiliados. En las generales de octubre, el MPN pondrá en juego tres bancas. Los que dejarán sus cargos son Andrea Ferracioli, Juan Zingoni y Pablo Bascuñán.

Sin equivalencias

Todos los pronósticos indican que el oficialista sector Azul, que lideran políticamente el gobernador Omar Gutiérrez y su antecesor Jorge Sapag, es el que se llevará un claro triunfo.

La nómina es encabezada por el ministro de Energía de la provincia, Alejandro Nicola, quien es secundado por la subsecretaria de Defensa Civil, Vanina Merlo.

Entre los demás participantes no asoma ningún peso pesado, ya que los sectores que responden al líder petrolero Guillermo Pereyra y el ex gobernador Jorge Sobisch no presentaron candidatos. Sí hay en las nóminas referentes barriales de trayectoria y algunos jóvenes vecinalistas que hacen sus primeras armas en las urnas.

Los primeros dos postulantes de la Celeste y Blanca son Claudio Marchetti y Mariel Pérez; los de la Roja, Arsenio “Bocha” Baeza y María Beatriz Gómez, y los de la Dorada Omar Grassi y Mariela Arroyo.

En tanto, los primeros de la lista Verde son Elizabeth Cuñetti y Luis Forestier; los de la Marrón, Sebastián Hernández y Marcela Carrasco; los de la Violeta Camilo Campos y Mónica Ceballos, y los de la Turquesa, Carlos Campos y Liliana Córdoba.

Expectativa

El secretario de Acción Política del MPN, Tomás Martínez, estimó que habrá una participación cercana al 15 por ciento del padrón total. “Creemos que pueden votar unas 23 mil, 24 mil personas, que es un gran número; obviamente que nuestro objetivo es que sean más”, expresó el dirigente, quien consideró que si se supera la barrera de los 20 mil, sería una muy buena elección.

En ese sentido, comparó esa posible cifra con la escasa cantidad de votantes (alrededor de mil) que hubo en los recientes comicios de la Unión Cívica Radical para elegir autoridades partidarias.

Primera vez con voto electrónico

106 mesas

Las pantallas del sistema de boleta única electrónica estarán distribuidas en los 23 establecimientos educativos habilitados en la ciudad.

38.000 afiliados del MPN

Además, podrán participar de estos comicios unos 130 mil electores independientes. Estiman que habrá una participación del 20% del padrón total.

Qué bancas son las que estarán en juego en octubre

Por ahora, el intendente Horacio Quiroga anunció que convocará para el domingo 22 de octubre las elecciones municipales, en simultáneo con las generales para cargos nacionales.

Y en este contexto, el jefe comunal espera una decisión de la Justicia para que habilite una convivencia del voto electrónico con el sistema tradicional de boletas que se utiliza para elegir a los representantes al Congreso.

En los comicios locales se renovarán nueve bancas en el Concejo Deliberante: tres corresponden al Movimiento Popular Neuquino, tres a Cambiemos (David Schelerth, Santiago Montórfano y Karina Montecinos), una al Movimiento Libres del Sur (Mercedes Lamarca), una a Propuesta Ciudadana (Sebastián Gamarra) y una a Fernando Schpolianky.