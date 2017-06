“El costo de iluminar la rotonda de Plaza de las Banderas, 7 millones de pesos. Ese precio no le entra en la cabeza a nadie. La ampliación de Leloir: 80 millones de pesos, no cierran los números por 800 metros de asfalto. Pavimentar la Ruta Provincial 43 entre Villa Nahueve y Las Ovejas cuesta 100 millones de pesos. Quedó hermoso el corredor, pero no me cierran los números”, enfatizó el diputado Domínguez en declaraciones radiales.

El legislador le hizo un tiro por elevación al Concejo Deliberante, que, a su entender, es el órgano que debe pedirle los informes de los contratos de obra pública.

“Hay que controlar un poco más al intendente, se termina llamando a licitación privada por tramos cuando se sabe que se trata de la misma obra y que siempre gana la misma empresa. Estamos jugando a la trampa acá”, advirtió.

Las declaraciones de Domínguez ponen sobre la lupa un tema que es sensible en la mayoría de los gobiernos, que es la cotización que se hace en la obra pública.