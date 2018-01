El Muñe le quiere dar minutos al Oso en el Superclásico

Desde Miami, el Muñeco le abrió una puerta a la posibilidad y no descartó que el Oso vaya, al menos, al banco de suplentes.

“Lucas se está entrenando bien, no a la par del resto porque todavía le falta, pero veremos si quizás puede sumar algunos minutos. No vamos a acelerar los tiempos porque hay una competencia muy apretada más adelante y lo vamos a necesitar”, expresó Gallardo ante la consulta.

Las ganas del Oso

Por su parte, el propio jugador se mostró con ganas de estar ante Boca pero dejó claro que será decisión del DT. “Va a depender de cómo me vea Marcelo desde lo físico. Pero quisiera por lo menos entrar algunos minutos”, aseguró el delantero, ex San Pablo y Vélez.

Al ser consulado sobre si le gritaría un gol al Xeneize en el clásico, exclamó: “¡Cómo no le voy a gritar a Boca! Obvio, saldría corriendo a buscar a mis compañeros, como siempre. En Boca tuve la oportunidad de jugar sólo dos partidos. Una vez 15 minutos y otra, 10. Siempre me dieron a préstamo. No tengo una identificación. Mi identificación es con Vélez. A Vélez no le gritaría un gol por lo que me dio el club, por respeto mutuo”, aseguró el jugador.

Además, Gallardo habló en relación con Franco Armani, el otro refuerzo de esta temporada: “Está más retrasado en cuanto a la preparación porque no estaba entrenándose y tardó algunos días más en llegar, por eso empezó de cero y le va a llevar más ponerse a la par del resto”.

Por otro lado, el DT se refirió a la posibilidad de incorporar un refuerzo alternativo para el puesto de Leonardo Ponzio, de floja actuación en la derrota ante Independiente Santa Fe de Colombia. “Siempre estamos a las expectativas para saber si hay alternativas a Ponzio, pero igual es un jugador muy regular que a los 35 años está en su mejor momento”, dijo y completó: “No tiene muchos años por delante, pero a cada uno que llega, Leo no le da oportunidad porque en pocos partidos no lo pueden demostrar”, cerró el Muñe.

