El paro de mujeres también se hizo sentir en las calles

La columna partió pasadas las 18:30 y ocupó unas seis cuadras colmadas de mujeres de organizaciones feministas, partidos políticos, gremios, escuelas y centros de estudiantes. Eligieron pasar por las puertas del Tribunal Superior de Justicia y de Casa de Gobierno, que quedó empapelada con algunos extractos de la sentencia del caso de Lucía Pérez.

Al igual que las miles de trabajadoras que adhirieron al paro, las trabajadoras de prensa también abandonaron sus puestos de trabajo para asistir a la gran marcha que partió desde el monumento a San Martín.

Impacto: en el país hubo 13 femicidios en 10 días entre noviembre y el 2 de diciembre

“Es cada vez más importante estar acá porque a nosotras como comunicadoras nos toca muy de cerca cubrir femicidios. Desde 2014 hubo 19 femicidios en la provincia”, señaló Virginia, trabajadora en radio UNCo CALF, y resaltó la importancia del lugar que ocupa como mujer, junto a sus compañeras, en el espacio informativo central de la mañana.

paro mujeres

“Cobramos menos que los varones, sufrimos acoso y no tenemos las mismas posibilidades de llegar a los espacios de poder”, explicó Nieves Villanueva, integrante del Sindicato de Prensa.

Yamila, periodista de LM Neuquén, resaltó la masividad de la convocatoria: “Estamos marchando por un caso que no fue en Neuquén pero que nos duele por cómo sucedió y porque podemos ser cualquiera de nosotras”. Y señaló la dificultad para informar sobre hechos de violencia de género. “A veces conocemos detalles de los casos que la gente no conoce y duele bastante. No quiero que mi hija pase por una situación similar, esto nos afecta porque somos mujeres y sabemos qué nos pasa”, aseguró.

En el mismo sentido se expresó Katia, periodista de LM Cipolletti: “Cuando tenemos que informar sobre esto sentimos tristeza, indignación, impotencia. Porque sé que un día es una piba y al otro puede ser una amiga, una hermana o cualquier mujer”.

