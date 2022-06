El Paseo de los Distinguidos Caballeros: las motos benéficas recorrieron Neuquén

Una marea de motos de estilo clásico y vintage, trajes sofisticados, pipas, moños, boinas, mujeres motociclistas y muchos flashes fue la vistosa postal con la que amaneció la ciudad de Neuquén bajo un cielo gris y lluvioso que no fue dificultad para El Paseo de los Distinguidos Caballeros , que montados sobre sus brillantes y flamantes motos le dieron el color a esa mañana fría del domingo 22 de Mayo pasado.

Una foto de Don Draper, el protagonista de la mítica serie Mad Men que retrata el mundo de la publicidad en los años 60, disparó la idea fundacional. Mark Hawwa, un australiano fanático de las motos, se topó con la imagen en la que el publicista (encarnado por el actor Jon Hamm) posa sobre una motocicleta clásica enfundado en su mejor traje. “¿Por qué no hacer algo así?”, se preguntó Hawwa, allá por 2012. Sin dudas, un viaje temático sería una gran manera de convocar a los fanáticos de las motos en pos de un objetivo: recaudar fondos para abordar las problemáticas masculinas que encienden las alarmas de muchísimos países en la actualidad.

Según la fundación Movember, socio benéfico de este evento que empezó tímidamente en Sidney y hoy ya se realiza en 125 países, hay indicadores preocupantes para tener en cuenta: por un lado, el cáncer de próstata es el segundo más común en los hombres (1,4 millones son diagnosticados cada año) y por el otro, la salud mental masculina es cada vez más frágil, con una tasa suicidios en ascenso. La prevención en ambas problemáticas es clave, de ahí que lo recaudado se destine programas que generen conciencia sobre estas patologías en los Hombres.

Con el fin de romper “el antiguo estereotipo de masculinidad”, también se trata de sostener el concepto de distinción y elegancia que el evento propone, no sólo apunta a la vestimenta, sino que la idea es practicar una cultura social de varones mejor integrados a los nuevos requisitos sociales.

IMG_9392 (1).jpg

The Distinguished Gentleman´s Ride en Argentina no paró de crecer, tal es así que se realiza en otras 14 ciudades del país como: Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Corrientes, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Colón-Entre Ríos, Villa María-Córdoba, Villa Mercedes-San Luis, Tres Arroyos y Neuquén (segundo año consecutivo como host oficial, pero el año pasado no se realizó por pandemia).

El recorrido arrancó Av. Argentina y Dr Ramón, siguió por Avda Argentina hasta Plaza de las Banderas y retomando avda Argentina, avda Olascoaga hasta el Paseo de la Costa, donde los participantes disfrutaron de un rico café brindado por un sponsor Local.

Disfrutando de la camaradería, de las motos, muchos transeúntes se acercaron a ver el pintoresco evento nunca visto en la región. Los motociclistas bajo la lluvia, se trasladaron por calle Linares hasta una parrilla muy reconocida a la deriva de la Ruta 22, para degustar de un rico asado bien merecido.

Participaron motociclista de Plottier, Cipolletti, Centenario, Rincón de los Sauces, Cutral Co, Bariloche, Comodoro Rivadavia y Neuquén capital.

El Anfitrión del evento es el Doctor Ramiro Vaca Narvaja que junto a un equipo que denominaremos ‘la mesa chica’ integrado por: Lucas Nemesio, Martin Segovia y Silvio Fuentes y mención especial a Octavio Simonella que lograron el éxito de este DGR Neuquén 2022 y que promete crecer para el próximo año, que después de este, ya están trabajando con ideas y propuestas nuevas. También hay que agradecer a las autoridades de la Municipalidad de Neuquén que nos acompañó, facilitando permisos para que circulen en ese día, motos antiguas que por una u otra razón no tenían los papeles por extravío, además acompaño en las calles con su personal de tránsito con sus motos, la Legislatura de Neuquén, a los sponsor y a cada uno de los asistentes que con su conducta y compromiso hacen fácil la gestión, organización del evento y a los vecinos de la ciudad de Neuquén.