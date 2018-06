El peor final de una ilusión

Y a había pasado la peor de las pesadillas que comenzó con el intento de canchereada que terminó en la pifiada de Caballero –el elegido que jugaba muy bien con los pies, según el confuso director técnico “ricotero”- cuando un amigo me mandó un mensaje en el que me advertía que aún no guardemos las banderas hasta Qatar 2022 porque queda un milagro a través de los pies, de la cabeza o de cualquier parte del cuerpo que los jugadores de Nigeria utilicen para vencer a Hannes Halldórsson, el director de cine que ataja para Islandia.