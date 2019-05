El Polaco, en sanación

Fue en ese instante, que el músico aprovechó la oportunidad para hacer un reflexión, teniendo en cuenta los hechos que protagonizó en el pasado. “La vida hay que vivirla y si uno se mandó macanas, tuvo una infancia jodida o no tuvo un ejemplo de vida, hay que buscar la forma de cambiar y reparar de a poco, más que pedir perdón. Perdón es una palabra. Es todo un día a día y tratar de hacer las cosas de corazón”, reveló el Polaco.

Rápida de reflejos, Lozano le consultó si le había pedido perdón a la mamá de su primera hija, Sol, y su respuesta sorprendió a todos. “Muchas veces le pedí perdón, porque yo era muy chico. Pero a veces el perdón o la disculpa no alcanza. El tema es ponerse en el lugar de la otra persona, sentir un poquito las cagadas que me mandé, o sentirme un poco ella (Karina) en ese momento y tratar de reparar (lo que hice). Ojo, no es excusa que haya sido chico, pero es lo que siento. Cuando tenía 19 años era un nene y creo que recién empecé a madurar, a darle importancia a las cosas a los 26 años”, cerró.

Corazón abierto: El artista explicó que se siente arrepentido de cómo se comportó años atrás.

Un regalo para su pequeña hija

“Yo le escapé a bailar con el Polaco porque soy muy de evitar el circo, pero después lo entendí desde otro punto de vista y me pareció bien el mensaje de decir ‘a ver, lo nuestro no funcionó hace muchísimo tiempo. Yo no lo veo con otros ojos, él a mí tampoco’, pero tenemos una hija... y quiero que pueda ver un momento en el que todos estemos bien”, explicó Karina sobre el por qué aceptó bailar con su ex pareja.