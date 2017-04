El Puma Rodríguez reveló que está "en manos de Dios"

El material cuenta con la producción de su amigo Ricardo Montaner y tiene la participación de grandes figuras, como Vicente Fernández, Chayanne, Amaia Montero y Fonseca.

Aunque la enfermedad que padece es crónica, progresiva y no le permite respirar con facilidad (en sus shows debe actuar asistido con oxígeno), el creador de “La fiesta” no se detiene.

En una reciente entrevista con la cadena colombiana Caracol, el cantante se expresó optimista respecto de su estado de salud: “Estoy esperando un milagro de Cristo para mi cuerpo. Estamos en eso. Si Dios me lo permite, estaré unos años más, o me iré pronto, no sé”.

“Tenía que despertar otra vez y Dios me tenía que despertar de esta forma, por las buenas o por las malas. Mi enfermedad sí tiene cura, por eso no la menciono, no la nombro. Me declaro sano en el nombre de Jesús”, manifestó al diario chileno La Tercera.