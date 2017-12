La polémica surgió luego de que se habría registrado una emergencia en el Oeste neuquino, en el que el servicio de ambulancias llegó con demora debido a que desde el Heller no se respondió al llamado del SIEN.

La titular del sistema, Luciana Ortiz Luna, denunció que en el Heller "no atienden el teléfono ni las radios UHF por un reclamo laboral que lleva más de un mes".

La médica dijo, además, que el director del hospital, Víctor Noli, "avala la medida de los choferes y camilleros" y aseguró que "si ocurre una muerte será responsabilidad de ellos por abandono de persona".

Ortiz Luna indicó que "están cubriendo la zona con vehículos de la zona sanitaria centro por lo que no dan abasto". Y recalcó: "Hay riesgo de muerte por no asistencia y la justicia no interviene ante esta crisis".

A su turno, en declaraciones a LU5, el titular del nosocomio, Víctor Noli, desmintió los dichos y aseguró que "salimos continuamente a cubrir emergencias".

"Nuestra tarea tiene que ver con la actividad hospitalaria -traslado de pacientes ó a domicilio ó a realizar estudios, que muchas veces hacen que no estén disponibles a la cobertura del 107", aclaró Noli.

El médico comentó que la situación quizás se de "por falta de comunicación, que no encontramos los espacios de diálogo" pero insistió que en el Heller siempre se atienden todas las llamadas.

Noli aseguró que estaban dadas todas las condiciones para instalar la base del SIEN en el oeste neuquino pero el proyecto quedó paralizado desde hace tres meses.

"Hace meses que espero que me llame o me atienda, la doctora Ortiz Luna se olvida de que juega en un equipo, y que no es sólo el SIEN", recalcó Noli.