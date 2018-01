El Sindicato Petrolero donó un millón y Bianca tendrá su cirugía

Nadia Peyrano, la mamá de Bianca, contó que recibió el llamado de Pereyra el 1 de enero, tras la celebración de Fin de Año, “y fue una sorpresa, no sabía si reír o llorar”.

El senador y titular del sindicato petrolero le preguntó cuánto dinero le hacía falta para completar la cruzada solidaria por Bianca. Nadia le indicó que eran aproximadamente un millón de pesos.

“Y me dijo que los íbamos a tener, que me quedara tranquila; teníamos que hacer el depósito para la cirugía antes del 10 de enero y ya no sabíamos qué más hacer para juntar el dinero”, comentó la mamá emocionada.

Embed

La cruzada solidaria por Bianca se inició hace un mes, con el objetivo de que la pequeña pueda operarse en el Boston Childrens Hospital, uno de los pocos centros de salud del mundo que puede garantizar un 98% de éxito.

