El sirio que vivía en un aeropuerto viajó a Canadá

Hassan al Kontar, de 36 años, fue detenido a principios de octubre por la policía malasia por permanecer en una zona prohibida de la terminal 2 del aeropuerto malasio, donde se encontraba desde marzo sin poder salir por no tener un visado. En un video en su cuenta de Twitter, el sirio publicó que se encontraba en el aeropuerto de Taiwán a la espera de embarcar en un vuelo hacia la ciudad canadiense de Vancouver. “Siento no haber dado noticias en los últimos dos meses. Ahora no importa dónde he estado o lo que me ha pasado. Lo que importa es hoy y mañana. El presente y el futuro”, reveló Al Kontar.