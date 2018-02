¿El turf es timba, como sugiere Vidal, o una industria fuerte?

La gobernadora María Eugenia Vidal no piensa dar el brazo a torcer y reniega de los aspectos timberos de la actividad, a la que emparenta con la quiniela o el casino. Y su discurso al anunciar la quita cayó mal en el mundo de las carreras, porque entienden que los dejó mal parado ante la sociedad. Lo mostró más desde el lado del juego, como desconociendo la tradición, la pasión y el amor por los caballos de sus seguidores, todo lo que implica la cría de un animal y su capacidad de generar empleo.

Las dos campanas... de largada

Carly Etchechoury es uno de los cuidadores más prestigiosos de la Argentina. El también le contó su postura a este diario. Y se mostró desencantado con Vidal aún cuando está a favor de su gestión. “La verdad es que me gusta lo que viene haciendo la gobernadora, la personalidad que tiene y cómo se ha manejado en otros ámbitos. Pero con este tema me decepciona el mensaje que da. No sé si lo que está buscando es política para su propio bien o ignora muchas cosas, que no creo que sea así. Lo del subsidio es un fondo de reparación, por ley. Ella lo da a entender cómo que viene de los impuestos, no lo explicó bien… Lo hace sonar cómo que lo va a usar para cosas más importantes. El turf también es muy importante, es una industria que da de comer a muchas familias. No entiendo por qué no lo ve desde el punto sano. Me da la sensación que está mezclando algunos temas personales de ella respecto del juego... Me da mucha lástima”, disparó uno de los apellidos ilustre de la hípica.

¿Qué se dice del otro lado? Más allá del polémico mensaje de Vidal, que levantó polvareda, el que recogió el guante y salió a contestar en las últimas horas fue el presidente de Lotería de la Provincia, Matías Lanusse. “De 4400 agencias que tiene Lotería de la Provincia, el turf usa 200”, asegura el titular del organismo que rige el juego bonaerense, que explicó la posición del Estado al diario digital Latin American Thoroughbred: “Según estudios, hay entre 30.000 y 45.000 personas como mano de obra directa en la actividad hípica, que no tiene meramente los subsidios sino otras fuentes genuinas de recaudación que, a nuestro entender y después de ya estar un año y dos meses a cargo de la Lotería de la Provincia, nos costó poner en marcha con la gente del turf”. Y también denunció gastos innecesarios e irregularidades en los hipódromos.

En un futuro cercano se deberá aprobar o no la quita del subsidio. El turf, queda claro, es mucho más que timba. Si debe solventarse sólo o necesita el subsidio, es algo que se debatirá y definirá en otros ámbitos… ¿Quién gana esta carrera que promete definirse sobre el disco mismo..?.

300 millones de pesos le sacan al turf de una ley de compensación.