El vaginismo, un problema que no suele ser sólo de la mujer

Las autoras explican que cuando se atreven a hablarlo con un especialista, la primera vez, están ansiosas, lloran. “Es la primera etapa para encontrar una solución”. A veces estas dificultades crean tensiones en la relación porque la comunicación se altera y la pareja puede estar en peligro. En muchos casos, optan por dejar la sexualidad de lado. Pueden tener una sexualidad sin coito que puede ser satisfactoria, pero sufren por no sentirse “normales”, de no ser como los demás; en definitiva, de no poder elegir su sexualidad. Cuando quieren tener hijos suelen tomar la decisión de consultar a un especialista, pero si han esperado demasiado tiempo es difícil cambiar sus hábitos sexuales.