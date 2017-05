Elecciones 2017: la campaña ya toma color en Neuquén

El Movimiento Popular Neuquino (MPN), como es habitual en estos casos, mantiene los nombres bajo llave. Se sabe que la lapicera que terminará de delinear la conformación de listas en el oficialismo azul la tienen el actual gobernador, Omar Gutiérrez, y el ex mandatario Jorge Sapag. No obstante, este sector ya salió a medir algunos nombres como posibles candidatos a encabezar listas. Allí aparecen el actual diputado provincial Claudio Domínguez, los funcionarios y ex ediles Juan Pablo Prezzoli y Osvaldo Llancafilo, y la concejal Andrea Ferracioli. También la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli, y el ministro de Gobierno y Justicia, Mariano Gaido.

Los rumores indican que a Domínguez se lo quiere ubicar como cabeza, o al menos en un lugar bien expectante, en la nómina de candidatos a concejales, lo mismo que a Prezzoli.

3 bancas renueva Neuquén en Diputados.

Dentro de la Cámara Baja del Congreso Nacional vencen los mandatos de Darío Martínez (FpV), Adrián San Martín y María Inés “Toti” Villar Molina (ambos del MPN).

9 ancas renueva el Concejo Deliberante.

El quiroguismo deberá defender tres lugares, al igual que el MPN; mientras que Libres del Sur, Propuesta Ciudadana (Sebastián Gamarra) y UNE pondrán en juego una banca cada uno.

Renovación

Omar Gutiérrez, en una entrevista con este diario, apuntó a profundizar en estas elecciones el tan mentado “recambio generacional”, por lo que no sería extraño este armado. Un dato no menor es que se debe cumplir con el cupo femenino, aprobado recientemente en el Deliberante. De allí los nombres de Ferracioli y Comelli. La primera hoy es presidenta del bloque y la segunda, si bien no encuadraría en la política de “renovación”, podría ser una opción a nivel nacional, donde ya cumplió mandato como diputada.

Al final, el PJ neuquino armará un frente para las nacionales y las municipales

Al final, el Congreso del Partido Justicialista neuquino resolvió ayer armar un frente con otras fuerzas kirchneristas para encarar las elecciones a diputados nacionales y concejales de Neuquén capital de este año.

Así dio para marcha atrás con lo resuelto el 18 de marzo cuando, también en Zapala, se había decidido ir con la lista 2 del PJ, que era una de las ideas impulsadas desde el sector más duro del peronismo, encabezado por el sindicalista Sergio Rodríguez.

El resultado de la votación fue un contundentes 35 a 15. Según explicó el congresal Ariel Kogan, convocarán al Frente Grande, a Nuevo Encuentro, al Partido de la Victoria, al Partido Solidario y a Kolina a armar un frente que confrontará electoralmente al macrismo a nivel nacional y al Movimiento Popular Neuquino y al quiroguismo en el plano local.

“Vamos a trabajar para defender las políticas nacionales que se implementaron en los tres gobiernos populares anteriores a la actual gestión”, concluyó Kogan.

Además, descartó la posibilidad de que haya en el plano local una alianza con Ramón Rioseco, líder del Frente y la Participación Neuquina.

En el MPN también restará saber qué harán los otros sectores. Todos valoran el llamado a internas del 25 de junio, pero aún nadie muestra de manera oficial sus cartas. El impredecible Guillermo Pereyra está alineado a Gutiérrez, lo que hace crecer la posibilidad de una lista de unidad. Pero con el petrolero nunca se sabe. Jorge Sobisch, por su parte, ya advirtió que los blancos serán de la partida (por dentro o por fuera del MPN), aunque el último antecedente en la ciudad mostró al ex gobernador bajándose de la pelea por la intendencia de 2015.

En tanto, Cambiemos ya midió a sus principales candidatos (Guillermo Monzani como cabeza de la lista de concejales y David Schlereth de la de diputados nacionales), y si bien desde el entorno del intendente Horacio Quiroga se aseguró que ese sondeo “dio bien”, se supo que existe un importante nivel de desconocimiento del electorado con respecto a estos dos nombres.

Por esta razón, Pechi se pondrá al hombro la tarea de ser la cara visible de la campaña, que comenzará con fuerza esta semana a partir de la presentación oficial de los candidatos.

Otro acuerdo

Allí todavía resta definir en la ciudad el acuerdo con UNE para la conformación de una lista común. En esa nómina ya tendría asegurado el segundo lugar Karina Montecinos, de la Coalición Cívica-ARI, uno de los partidos que integra la alianza.

La pelea por el control del Deliberante

En el Concejo Deliberante de la ciudad finalizarán sus mandatos Karina Montecinos (CC-ARI), Santiago Montórfano (NCN) y David Schlereth, todos ellos encolumnados detrás del oficialismo.

En el MPN dejarán sus bancas Pablo Bascuñán, Andrea Ferracioli y Juan Zingoni. En Libres del Sur le tocará a Mercedes Lamarca, en Propuesta Ciudadana a Sebastián Gamarra y en UNE a Fernando Schpoliansky.

El objetivo del quiroguismo, además de posicionarse para 2019 con su alianza de partidos pensando en el escenario provincial, es restarle poder de fuego al MPN dentro del Deliberante, donde hoy tiene la primera mayoría.