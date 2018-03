Emotivo homenaje a Mirtha en su querida Villa Cañás

Invitados por el Club de Leones, la legendaria conductora y sus hermanos visitaron la casa familiar, la iglesia donde tomaron la primera comunión, la escuela en la que hicieron la primaria y hasta el cine, que desde ahora llevará el nombre del hermano de la señora de los almuerzos, en honor a su trayectoria como director de cine.

“Me latía el corazón, me sentía bien, me sentía mal, emocionada, contenta. Una suma de sentimientos imposible de explicar. Cuando vi el nombre de Villa Cañás fue como haber visto a un familiar mío, es algo que me pertenece, que nos pertenece, así como nosotros le pertenecemos a Villa Cañás. Me emocioné muchísimo”, contó la conductora en la conferencia de prensa sobre su regreso a su ciudad de origen, y añadió ante decenas de vecinos: “Mientras Dios me dé vida, yo voy a seguir nombrando a mi querida Villa Cañás, siempre”.