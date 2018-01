"Empiezo a sentir que el cine Es un ámbito natural"

Hoy, a los 43 años, en pareja con la bellísima Eva de Dominici (22), que además se lleva muy bien con su hija Eloísa (9) –fruto de su relación con Paola Krum-, y tras superar el ACV que hace tres años le dio el susto de su vida, Joaquín vive un momento profesional estupendo. “Vengo de un gran año en el que EL patrón hizo un recorrido increíble. La dieron en la ONU en Ginebra y estuve, la eligió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para mostrarla en distintos lugares del mundo para hablar de la esclavitud moderna, recibí el premio a Mejor Actor Iberoamericano… Un año muy feliz pero también de muchísimo trabajo. Es reconfortante”, cuenta.

-O sea que no hay crisis de la mediana edad y de ponerse a pensar en que uno no llegó a ser lo que creía que iba a llegar a ser…

No, no, por suerte no. Me están pasando un montón de cosas e incluso cosas que no esperaba, que no imaginaba ni soñaba. Hoy empiezo a sentir que el cine se transforma en un ámbito natural de trabajo para mí. Y para eso yo tuve que arriesgar antes.

-¿Sentiste el prejuicio de llegar desde la televisión?

No, sentí el desafío de salir de un lugar en el que ya estaba cómodo y me era natural de alguna forma, aun cuando nunca me lo tomé así, y encaré el desafío de arriesgar a que me pasara esto en el cine. Y me está pasando. Me está pasando mucho que no esperaba.

-Como que te llame el español Julio Medem para una de sus películas... ¿Cómo viviste eso?

Y… Te envalentonás. Es como que ganás confianza y disfrutás. Realmente me sorprendí cuando recibí la convocatoria de Julio Medem porque, para mí, películas de él como Los amantes del círculo polar y otras fueron únicas. Y toda la experiencia fue exquisita.

-¿Cómo fue el encuentro con Oscar Martínez?

La verdad es que es como un duelo de actores que a mí me resultó desafiante y espectacular. Oscar es un grandísimo actor con el que tenía muchísimas ganas de trabajar. Es un objetivo cumplido, aunque ya nos conocíamos fuera de la profesión. El venía de El ciudadano ilustre, multipremiada la película y él, y yo venía de El patrón, también con un recorrido internacional espectacular, y entonces fue un gran encuentro me parece.

-¿Te interpela desde algún lugar personal el personaje de Simón?

Me interpela desde lo interesante que me parece el mundo de Claudia Piñeiro. Esos personajes de clase media que construye con sus dilemas morales de lo que está bien y lo que está mal. Y mi personaje, Simón, agobiado por la crisis de la mediana edad y por la vida que lleva, que no le resulta auténtica y que quizá no es lo que él esperaba que fuera.

-Tus 40, esa mediana edad crítica, a vos te llegaron con un cimbronazo de salud. ¿Hubo un cambio en la manera de vivir después de eso?

A mí me pasó todo a los 41: me fracturé la espalda y a los meses tuve un accidente cerebrovascular. Fue un cachetazo muy fuerte que me hizo reflexionar sobre muchas cosas y me hizo tener en claro en realidad algo que ya sabía y que es que nos vamos a morir. Y ahora, al revés de lo que podría pensarse, tengo menos miedo.

-Estuviste hablando en el programa de Jorge Rial sobre las escenas de sexo y los celos. Cuando se actúa, ¿se actúa?

La verdad es que somos actores y no está todo puesto ahí. Las ganas, la fidelidad, la infidelidad, no pasan por ser actores o no pasan más por ser actores. Pueden pasar en cualquier lado. Si creyera que en la actuación pasa eso todo el tiempo, no podría salir con una actriz.

Debut y advertencia de Eva de Dominici

Fue Eva de Dominici, activa usuaria de Instagram, quien anunció que Joaquín al fin se modernizó al abrir una cuenta propia en esa red social. “Se calman todas”, escribió la actriz en una de las fotos de Furriel. En una entrevista, había contado que antes era más impulsiva y celosa pero que está aprendiendo a controlarse.