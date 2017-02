En Cambiemos ya definen la lista para el Deliberante

Adriano Calalesina

adrianc@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Horacio “Pechi” Quiroga afinará el lápiz en estos meses para armar la lista de concejales en las elecciones a medio término. No lo hará solo: en la espalda tiene a un PRO que saca pecho por la relación estrecha que tienen algunos de sus miembros con el presidente Mauricio Macri.

Este año se elegirán nueve concejales y las energías del espacio Cambiemos están puestas en equilibrar las fuerzas, más allá de que Quiroga esté como director técnico de un equipo, con las tensiones lógicas de saber si a Macri le irá bien o mal en las elecciones legislativas.

El primero en levantar la mano y anotarse fue el secretario de Obras Públicas, Guillemo Monzani, hombre de confianza del intendente. Los tres primeros lugares de la lista serán clave, para repartir entre Nuevo Compromiso Neuquino (NCN), el PRO, la UCR y CC-ARI.

Marcelo Bermúdez, el hombre a quien el mismo Pechi ya se ha referido en su momento como el que tiene más chances de ser su sucesor, no tiene ganas de sumarse a la lista, según dicen desde ese espacio. Pero la política es dinámica y las elecciones no se harán antes de mayo.

Segundo en la lista aparece otro nombre: Santiago Montórfano, incondicional de Pechi, quien asumió en 2015 en reemplazo del diputado nacional del PRO Leandro López. La discusión pasa por si el macrismo va a pelear para sostener esa banca en lugar de Montórfano.

En ese caso, el PRO cuenta con algunos militantes-funcionarios como Guido Bruveris, coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar en Neuquén, o Marcela Iñareta, directora regional de los Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social en la Patagonia Norte.

Pero desde adentro aseguran que hay otro debate de acuerdo con cómo evolucione la imagen del gobierno nacional: si incorporan a extrapartidarios y “gente nueva” un poco más despegada del macrismo puro. Ya suena que Emmanuel Riba, actual subsecretario de Empleo y Economía Social, pueda tener un lugar en la lista. El joven funcionario es suplente de la concejal de NCN Patricia García Crespo. Aunque hay otros nombres que se mantienen bajo llave.

La otra pata es la incorporación de una mujer, y la actual concejal Karina Montecinos (CC-ARI) podría aparecer dentro de los que repitan la banca, en el tercer o cuarto lugar. En la elección, el quiroguismo pretende al menos sacar tres concejales para no perder terreno.

9 bancas se renuevan en las elecciones de este año.

Cada partido o alianza tendrá que presentar una lista de nueve concejales titulares con cinco suplentes. Tanto el MPN como el quiroguismo pretenden obtener entre tres y cuatro bancas cada uno.

17.790 votos sacó el quiroguismo en las elecciones del 2015.

Sólo fue por Nuevo Compromiso Neuquino. El PRO quedó apenas abajo con 16.232 sufragios. De ahí viene la compulsa en la relación de fuerzas entre Quiroga y el espacio más macrista.

Rioseco y UNE, por ahora con lista propia

Los aliados al quiroguismo por ahora irán por fuera del espacio Cambiemos. Desde el Frente y la Participación Neuquina (FyPN) y UNE, frente que encabezan Ramón Rioseco y el diputado provincial Mariano Mansilla, ya hay consenso sobre quién liderará la lista de concejales.

Será el actual edil Fernando Schpoliansky, quien en estas últimas semanas ha tenido una fuerte participación por la polémica contaminación de los ríos. “Por ahora vamos por afuera, creo que evaluaremos con Quiroga si podemos ir en una lista única, pero hay tiempo”, explicó Mansilla.

El espacio tiene una alianza electoral en la capital y Cutral Co desde 2015, pese a las distintas posturas ante el gobierno nacional.

Todavía no se conoce la lista completa de ese espacio, pero por el caudal de votos que ha sacado en 2015, pretende meter al menos a Schpoliansky, con la posibilidad de ingresar dos ediles en una mejor elección como la que espera hacer este año.

La UCR todavía es una incógnita

La Unión Cívica Radical, a pesar de ser un espacio formal dentro de Cambiemos, aún no sale al ruedo con nombres para concejales. “Hay mucho lío y todavía no nos vamos a meter”, dijo un referente. Por ahora, el radicalismo no tiene representación pura en el Deliberante.