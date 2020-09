En Cutral Co vuelven a circular los autos hasta las 20

El intendente de Cutral Co , José Rioseco , anunció que s u localidad no adherirá a la medida propuesta por el gobierno provincial de continuar con la restricción del tránsito vehicular para particulares a partir de las 18, algo que cambiará a partir de este lunes próximo. Así lo resolvió luego de tener un diálogo con le gobernador Omar Gutiérrez. Además, el municipio cutralquense incluirá el funcionamiento del servicio de delivery todos los mediodías de domingo.

En una reunión con el gobernador Gutiérrez expresó la voluntad de continuar con la medida restrictiva para que vehículos no circulen después de las 18. A esto, el jefe comunal cutralquense decidió no sumarse y volver desde el próximo lunes al horario establecido que coincide con el horario comercial de la Comarca. Es decir, que en Cutral Co los vehiculos podran circular de 8 a 20hs siempre respetando la finalización del DNI.