En la cárcel de Santa Fe los presos se tiran a la pileta

santa fe

En Santa Fe, por lo visto, los presos se tiran a la pileta... La foto de dos reclusos delante de una pileta en la cárcel de Coronda generó una ola de indignación. La imagen muestra a dos convictos en malla posando al lado de una pelopincho, con las rejas detrás. La foto fue tomada en el pabellón 7, donde cumple condena, entre otros, el ex jefe de la barra brava de Colón, Juan “Quique” Leiva.

La foto generó fuertes críticas por parte de los usuarios en las redes sociales y obligó a las autoridades a dar una rápida respuesta. En un primer momento, el Ministerio de Seguridad informó que la piscina fue instalada para las mujeres y los hijos de los presos y que sólo se armaba los sábados durante las visitas.

Sin embargo, horas después se refirió al tema el secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien modificó la versión oficial: “En muchos pabellones se ha autorizado su utilización, pensando primordialmente en los chicos que van los fines de semana a visitar a sus padres detenidos. Más allá de que no está prohibido que alguno de los presos se tire a una pelopincho. La pileta tiene como función mitigar los efectos del calor. No se trata de una medida de privilegio. Cualquier pabellón que presente un petitorio para colocar un piletín será autorizado, salvo que haya un problema de seguridad”, detalló el funcionario, quien agregó: “Esto puede generar polémica si uno cree que un preso tiene que estar en la cárcel para sufrir y que no tiene derecho a ninguna de las comodidades similares a las que tenemos quienes estamos en libertad. Si uno parte de esa base, todas estas cosas deben parecer irritantes”. Y cerró: “Esta es una medida paliativa que se autorizó teniendo en cuenta que no se trata de un elemento prohibido”.

No es la primera vez que la cárcel de Coronda está en el centro de la polémica por los supuestos beneficios de los detenidos. “De vez en cuando sacan un par de celulares para justificar que encuentran algo. Pero la verdad es que no pueden sacar todos los celulares de golpe porque tienen que informarlos. Y hay presos que se manejan con dos o tres celulares. Imaginate que informen sobre el secuestro de 1000 celulares en una semana. Se les arma a todos”, explicó una fuente reservada desde dentro de la cárcel al medio de noticias Sin mordaza.

Además, afirmaron que en muchos casos las piletas entran a la prisión escondidas entre otros piletines que son utilizados para bautizar a quienes se convierten en evangelistas.

El Instituto Correccional Modelo U1 Dr. César Tabares, más conocido como cárcel de Coronda, es el mayor establecimiento penitenciario en la provincia de Santa Fe. Fue inaugurada el 12 de agosto de 1933, cuenta con 12 pabellones y una capacidad para 1100 internos y tiene una población que supera ampliamente el límite. Es conocida por su rivalidad entre rosarinos y santafesinos y la gran cantidad de incidentes que se produjeron entre ellos.