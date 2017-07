Es el segundo caso de ataques de perros a menores en menos de un mes en esa ciudad.

"Fuimos a visitar a un amigo cuando bajamos del auto vimos un perro que se acercó directamente a Lauti, mi hijo, y lo agarró de la pierna. Lo mordió, lo soltó y lo volvió a agarrar. Fue un momento terrible en el que gritábamos y tratábamos de que el perro lo soltara de una vez por todas", relató Cinthya San Martín Delgado en diálogo con LM Neuquén.

El hecho tuvo lugar ayer a las 14:30 en momentos en que la madre con su hijo estaban a punto de viajar a Aluminé adonde se mudaron a principios de año.

"Fue desesperante, unos vecinos me ayudaron, entré a mi hijo al auto, miré la herida que empezaba a sangrar y lo llevé inmediatamente al hospital. Le dieron dipirona y le hicieron tres suturas en la pierna izquierda, tres puntos en la más grande, dos puntos en la siguiente y un punto en la menor. Se comportó como un campeón porque soportó tanto dolor", contó la mamá.

Dijo que una vecina se acercó al hospital y le preguntó cómo estaba su hijo pero luego se percató que era la dueña del perro que había atacado al niño.

"Él ni lo llamo ni lo acarició. No es muy fanático de los animales pero tampoco le tiene miedo. Ahora, mientras se recupera bien, por momentos se acuerda del perro y me pregunta: '¿por qué me hizo esto?'", agregó.

La joven madre señalo que realizó la exposición en la Comisaría del Menor y la Mujer, notificó del hecho ante el municipio en el área de Control y Fiscalización.

Embed ZAPALA ¦ Sacrificaron a los perros callejeros que atacaron al nene que aún lucha por su vida. https://t.co/6R837IoLDj pic.twitter.com/7akQldU4fz — LMNeuquén (@LMNeuquen) 4 de julio de 2017

"Me dijeron que se tomarán las medidas adecuadas, para que el animal esté atado o por lo menos que no salga a la calle solo y sin bozal porque hay muchos niños en esa cuadra", añadió.

E indicó: "Este perro tenía dueño, a diferencia del ataque de la jauría, además mi hijo no le hizo nada".

Dijo que antes de partir a su nueva ciudad, iniciará una demanda por daños y perjuicios, "más que nada por la actitud porque nunca se acercó a pedir disculpas ni me dijo que si tenía una antirrábica ni nada".

LEÉ MÁS

Le dieron el alta a Bruno, el nene atacado por perros en Zapala

Perros callejeros atacaron a un nene en Zapala: está grave en el Castro Rendón